Norman Thavaud (Norman fait des vidéos) s’excuse après un sketch jugé raciste: «Ce n’était vraiment pas le but»

Un sketch du dernier spectacle du youtubeur Norman Thavaud fait polémique, alors qu’il y évoque un James Bond incarné par une femme noire. Il a tenu à s’excuser pour cette maladresse.

«Le spectacle de la maturité» est disponible depuis peu sur le service Amazon Prime Video. Norman Thavaud, connu pour sa chaîne YouTube «Norman fait des vidéos», y balance ses dernières vannes, sauf que l’une d’entre elles a fait réagir.

Il s’agit d’un extrait évoquant le fait que James Bond serait incarné par une femme noire. Un sketch maladroit, dénoncé notamment par la chanteuse Yseult.

«Alors, la dernière connerie qu’ils ont trouvée pour lutter contre le racisme, c’est dans le prochain James Bond qu’ils tournent, là, le prochain personnage de James Bond sera incarné par une femme renoi», explique l’humoriste.

«Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme? ‘My name is Bond, Fatoumata Bond’. Non ça va pas du tout, je ne suis pas d’accord. OK? », poursuit-il. «Mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu’on mette Thierry Lhermitte, et que tout le monde valide ça normal».

Norman Thavaud s’est excusé pour ce texte qui est resté en travers de la gorge de certains.

«Une blague de mon spectacle est clairement mal passée. Elle a choqué certaines personnes. Ce n’était vraiment pas le but. Je tiens sincèrement à m’en excuser», explique-t-il. «Je ne voulais pas me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade. C’était mal amené, c’était maladroit. Ce n’était pas une bonne idée. Je n’aurais pas dû la faire, je le regrette», dit-il en s’excusant.

L’humoriste appelle ses détracteurs à visionner l’entièreté du spectacle pour se rendre compte des thématiques qu’il aborde et du combat qu’il mène, justement, contre le racisme.