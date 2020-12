2021: les 21 séries Netflix, Disney, Amazon et Apple les plus attendues

L’année 2021 du streaming sera riche en séries spectaculaires, passionnantes, intrigantes.

En 2020, la pandémie a forcé les services de streaming à interrompre et à décaler les tournages de leurs séries, anciennes et nouvelles. Tout profit pour 2021, qui verra arriver en masse les productions retardées par le coronavirus.

Tour d’horizon des 21 feuilletons les plus attendus sur Netflix, Disney +, Amazon Prime Video et Apple TV +.

Netflix

Cobra Kai, saison 3, 1er janvier 2021

Cobra Kai avait tout d’un projet foireux. Contre toute attente, cette suite du film Karaté Kid (1984) est une éclatante réussite. Le scénario écorne l’image du héros Daniel (Ralph Macchio) et nuance celle du méchant Johnny (William Zabka).

+ La bande-annonce de la saison 3 de Cobra Kai:

Lupin, 8 janvier 2021

Netflix dépoussière Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de l’écrivain Raymond Leblanc. En vedette, Omar Sy incarne Assane Diop, un voleur élégant et rusé qui s’inspire des romans pour venger son père.

+ La bande-annonce de la première saison de Lupin:

Toujours là pour toi, 3 février 2021

C’est le grand retour de Katherine Heigl, Izzie dans Grey’s Anatomy. En dix épisodes, sa nouvelle série raconte trente années d’amitié de deux amies inséparables. Sarah Chalke complète le duo.

+ La bande-annonce de la première saison de Toujours là pour toi:

Colin in Black and White

Cette série biographique explore l’adolescence de Colin Kaepernick, ce joueur de football américain banni par la ligue pour avoir osé protester en 2016 contre le racisme et les violences policières.

Cowboy Bebop

C’est un pari risqué. Netflix transforme la série animée japonaise Cowboy Bebop (1998-1999) en série classique. Direction 2071 et l’habitacle du Bebop, un vaisseau spatial qui transporte des chasseurs de primes de mission en mission.

L’équipage du vaisseau Bebop sera incarné par des acteurs de chair et de sang. Internet

Inventing Anna

Créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes s’inspire de l’histoire d’Anna Delvey, l’escroqueuse qui a dupé tout le New York mondain en se faisant passer pour une riche héritière. Dans le rôle principal: l’excellente Julia Garner (Ozark).

+ Des images du tournage de la première saison de Inventing Anna:

Dad, Stop Embarrassing Me

Jamie Foxx prend une direction inattendue. Dans cette comédie, le comédien s’inspire de sa vie de famille, en particulier de sa relation avec sa fille.

Stranger Things, saison 4

Interrompu de long mois, le tournage de la quatrième saison de la série phénomène vient d’ajouter une recrue de poids à son casting: Robert Englund, l’interprète de Freddy Krueger.

+ Les premières images de la saison 4 de Stranger Things dévoilées dès février 2020:

La casa de papel, partie 5

Comment l’équipe du Professeur (Alvaro Morte) va-t-elle sortir de la banque nationale d’Espagne? C’est tout l’enjeu de cette ultime saison tournée essentiellement dans les studios de Netflix en périphérie de Madrid.

The Witcher, saison 2

Entre le coronavirus de Kristofer Hivju (Tormund dans Game of Thrones) et la blessure de Henry Cavill (le Witcher), le tournage de la deuxième saison accumule les interruptions. Les scénaristes promettent une narration moins alambiquée que celle de la saison 1.

+ En attendant la saison 2, Netflix vient de compiler des ratés du tournage de la première saison:

Disney +

WandaVision, 15 janvier 2021

Absent des cinémas depuis juillet 2019, (Spider-Man Far from home), l’univers Marvel contre-attaque sur Disney + avec quatre séries. La première du lot, WandaVision, emprisonne la Sorcière rouge et Vision dans une sorte de copie des sitcoms des années 60.

+ La bande-annonce de la première saison de WandaVision:

Falcon et le Soldat de l’Hiver, 19 mars 2021

Après avoir récupéré le bouclier de Captain America, Falcon fait équipe avec Bucky Barnes à l’heure de combattre un nouveau groupe de terroristes. Chaotique à cause du Covid-19, le tournage est bouclé depuis octobre 2020.

+ La bande-annonce de la première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver:

Loki, mai 2021

Contrairement aux apparences, Loki n’est pas mort. Grâce à l’artefact volé aux Avengers dans le film Avengers Endgame, le frère maléfique de Thor atterrit dans un univers parallèle.

+ La bande-annonce de la première saison de Loki:

Hawkeye, dernier trimestre 2021

Le tireur d’élite des Avengers reprend du service. Histoire d’assurer à tout jamais sa succession, il forme aux subtilités de l’arc une certaine Kate Bishop.

Jeremy Renner enfile à nouveau le costume de Hawkeye, l’as du tir à l’arc. Internet

Dug Days, automne 2021

Le sympathique chien du film Pixar Là-haut est la star de cette série d’animation. Carl, le retraité bougon au grand cœur, est également de la partie.

Le chien du film Là-haut va assurer le show dans sa propre série animée. Internet

The Mighty Ducks: Game Changers

La série Les petits champions succèdent aux trois films populaires dans les années 1990. Emilio Estevez rempile dans le rôle de l’entraîneur de hockey appelé à transformer des bras cassés en… petits champions.

The Book of Boba Fett, décembre 2021

L’annonce surprise est tombée dans le générique du dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Boba Fett, le chasseur de primes de l’univers Star Wars, héritera de sa propre série fin de l’année prochaine.

Les aventures de Boba Fett suivront le moment où le chasseur de primes récupère par la force le trône de Jabba. Internet

The Mandalorian, saison 3, décembre 2021

Même si le Mandalorien a confié bébé Yoda à une haute personnalité Jedi en fin de saison 2, ses aventures dans le monde de Star Wars sont loin d’être terminées.

Amazon Prime Video

The Underground Railroad

Oscar du meilleur réalisateur pour Moonlight en 2017, Barry Jenkins adapte le superbe roman de Colson Whitehead. Esclave dans une plantation de coton, Cora s’enfuit et emprunte une longue voie ferrée souterraine pour échapper à son poursuivant.

Apple TV +

Lisey’s Story

Stephen King assure l’adaptation de son roman Histoire de Lisey, qu’il considère comme son meilleur livre. Julianne Moore incarne une veuve qui exhume au compte-gouttes des souvenirs de son mari enfouis au plus profond du déni.

Foundation

Apple s’attaque à un monument de la science-fiction, la saga littéraire Fondation d’Isaac Asimov. Dans un lointain futur, il y est question de la création d’une Fondation censée rassembler tout le savoir de l’Humanité.

+ Les premières images de la première saison de Foundation: