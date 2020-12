Une personne gravement intoxiquée au monoxyde de carbone

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus une fois de plus pour des intoxications au monoxyde de carbone ce mardi matin. Trois personnes en ont été victimes à Ixelles et sont hospitalisées, dont une a dû être placée dans un caisson hyperbare pour favoriser une oxygénation intense.

Les pompiers ont été appelés, mardi vers 10h55, via la Cellule d’Urgence 112, pour une intoxication au monoxyde de carbone dans une maison unifamiliale rue de la Levure à Ixelles. «Une dame se trouvait mal dans sa salle de bain. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est la première à être arrivée sur place. Elle a forcé la porte verrouillée de la salle de bain et y a trouvé la dame inconsciente», a relaté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

«Cette personne a immédiatement été prise en charge par les secours médicaux et évacuée vers l’hôpital. Elle a ensuite été transférée à l’Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek pour une oxygénothérapie dans un caisson hyperbare», a-t-il poursuivi.

Deux autres personnes présentes dans l’habitation ont également été prises en charge pour un contrôle approfondi à l’hôpital.

«La source de l’intoxication au monoxyde de carbone était un chauffe-eau dans la salle de bain. Une mauvaise évacuation des gaz de combustion dans le local confiné en est à l’origine. Le gaz a été mesuré dans toute la maison, et à un taux très élevé dans la salle de bain. Le chauffe-eau et le compteur de gaz ont été fermés et scellés. L’habitation a ensuite été entièrement ventilée», a encore déclaré Walter Derieuw.

Les pompiers de Bruxelles tiennent à rappeler, une nouvelle fois, de faire placer un appareil conforme par un technicien agréé, de faire entretenir son appareil et de procéder aux contrôles obligatoires. Un apport d’air frais et une ventilation sont également nécessaires dans une pièce équipée d’un chauffe-eau.