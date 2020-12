L’attaquant néerlandais Bas Dost a signé au Club de Bruges

Bas Dost a joué 12 matches cette saison en Bundesliga inscrivant 4 buts avec Francfort.

Bas Dost a passé avec succès ses tests physiques et médicaux et apposé sa signature au bas d’un contrat qui le lie au Club de Bruges pour une saison et demie, a annoncé le leader du championnat de Belgique mardi.

Son désormais ancien club allemand de Francfort avait annoncé son passage dans la Venise du Nord jeudi déjà.

L’attaquant néerlandais de 31 ans avait encore un contrat en Allemagne jusqu’en 2022.

Bas Dost a joué 12 matches cette saison en Bundesliga inscrivant 4 buts pour 8 la saison dernière en 24 rencontres.

International à 18 reprises, le nouveau joueur brugeois (1m96) a déjà porté les maillots du FC Emmen, de Heracles Almelo, Heerenveen, Wolfsburg en Allemagne déjà et au Sporting du Portugal.