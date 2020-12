Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Vaccin: une seule dose pour protéger plus de gens? ; L’Amour est dans le pré: «Si c’était à refaire, je n’hésiterais plus» ; Nos 10 livres de 2020: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 29 décembre.

1. Vaccin contre le coronavirus: une seule dose, pour immuniser plus de gens

À cause de la menace de la variante anglaise du Covid-19, les spécialistes proposent de retarder la 2e dose du vaccin pour protéger plus de gens.

2. Simon (L’Amour est dans le pré): «Si c’était à refaire, je n’hésiterais plus»

Dimanche soir s’est clôturée la 12e saison de «L’Amour est dans le Pré». L’occasion de revenir sur l’aventure de Simon, l’agriculteur bertognard.

3. Walhain: «Retrouver de la vie dans nos villages»

Xavier Dubois espère mettre rapidement en place une plateforme pour le volontariat. «Des investissements sans vie derrière, ça n’a pas de sens.»

4. Marches folkloriques: action de solidarité envers les louageurs

L’Association royale des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse a lancé un appel aux dons en faveur des louageurs.

5. Rétro | Couvin: derrière les masques du PCS, le visage bienveillant de la solidarité

Lors du 1er confinement, le Plan de cohésion sociale a fédéré 50 couturières pour fabriquerdes masques. L’aventure a positivement marqué les esprits.

6. Masque et lunettes: mariage délicat

Le magasin Optique Leterme a connu des situations diverses en 2020. Retour sur cette année si particulière.

7. Lydie Thonnard, en manque de concerts

Musicienne, Lydie Thonnard s’est réinventée dans son boulot de prof, tout en continuant ses projets musicaux.

8. LIRE | Nos 10 livres préférés de 2020

L’année 2020 a été chamboulée aussi pour le monde de l’édition. Avec un secteur qui a fonctionné au ralenti au printemps et publié peu de nouveautés. Avec aussi une rentrée littéraire resserrée… Mais quand même une année riche en livres qui nous ont secoués, fait vibrer, voyager, rêver… Notre best of.

9. Leicester ne peut se passer de Tielemans et Castagne

Les Foxes ont perdu des plumes en déplacement à Crystal Palace. La rotation de Brendan Rodgers n’a pas payé.

10. Basket | De Zeeuw: «Je vais rester en Israël»

Arrivé fin novembre, l’international belge se plaît à Holon et va prochainement prolonger jusqu’au terme de la saison.

