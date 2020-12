Une voiture de sport roulant à vive allure saisie par la police

La police de la zone Bruxelles-Nord a procédé, samedi, à la saisie administrative d’une voiture de sport, a-t-elle communiqué mardi. Le conducteur avait été observé commettant une série d’infractions graves au code de la route.

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a eu l’attention attirée, samedi en fin de matinée, par une Audi TT qui roulait à vive allure, au niveau du rond-point à hauteur de la chaussée de Haecht et de l’avenue Britsiers à Schaerbeek.

«Notre patrouille a décidé de se lancer à sa poursuite. Le véhicule a zigzagué entre des véhicules en direction de la chaussée de Haecht et de l’avenue Voltaire, brûlant un feu rouge», a expliqué la police.

«Une deuxième patrouille a également suivi le véhicule et a constaté que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité. Lorsque ce dernier a remarqué qu’il était poursuivi, il a accéléré. Et lorsque la patrouille a essayé d’arrêter le véhicule, elle a dû déplacer le sien in extremis pour assurer la sécurité de piétons et ne pas être heurtée par l’Audi TT. Le véhicule a finalement été intercepté dans la rue Ernest Discailles», a détaillé la zone.

Un procès-verbal a été établi pour les infractions commises et le véhicule a été saisi administrativement pour une durée de cinq jours ouvrables.