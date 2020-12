Rappel de graines de sésame de la marque Carrefour

Carrefour recommande aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer.

Carrefour décide de retirer du commerce et rappelle auprès de ses consommateurs ses graines de sésame 250 grammes en raison d’un niveau trop élevé de résidus de produits phytopharmaceutiques, indique mardi la société dans un communiqué.

Conditionnées en sachets de 250 grammes de la marque Carrefour, les produits concernés portent le code EAN 5400101025240, les dates de péremption (DDM) 24/06/2021, 25/06/2021 et 12/07/2021 et les numéros de lots J083, J084 et J101.

Carrefour recommande aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils seront remboursés.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le service à la clientèle Carrefour Belgique en composant le numéro gratuit 0800/9.10.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.