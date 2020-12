Cinq Marchetti dans le ciel de Belgique pour rendre hommage au personnel soignant

Vendredi, cinq Marchetti décolleront de la base aérienne de Beauvechain et survoleront divers hôpitaux et institutions du pays. Avec, à leur bord des représentants du personnel soignant, civils et militaires.

Avion mythique d’origine italienne ayant plus d’une cinquantaine d’années, le Marchetti a permis d’écoler bon nombre de candidats pilotes. Il est aussi devenu le symbole de la patrouille acrobatique de la Composante Air créée en 1957, plus connue sous le nom de Red Devil Teams.

Cinq de ces appareils survoleront la Belgique ce jeudi 31 décembre à l’occasion d’un tour d’honneur et d’encouragement pour le personnel soignant et les personnes isolées. Toutefois, ni les provinces du Luxembourg et de Flandre occidentale ne pourront être survolées en raison de l’autonomie de vol réduite des SF260 Marchetti.

Une idée de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder

C’est la ministre tournaisienne de la Défense, Ludivine Dedonder qui a soumis cette idée à la force aérienne.

«Je souhaitais une action symbolique de la Défense pour celles et ceux qui travaillent au nom de la solidarité collective dont nous avons tous besoin. Cette action est aussi symbolique pour pallier l’absence de feu d’artifice national – incompatible avec les restrictions sanitaires. Plutôt que d’aller voir les couleurs dans le ciel nocturne, ce sont celles de cinq Marchetti qui viendront à vous», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des heures d’entraînement des pilotes sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur du personnel soignant – civil et de la Défense – en invitant certains de ses représentants à bord des appareils lors du survol. À l’issue de celui-ci, les heureux élus seront accueillis par le Général-major aviateur Thierry Dupont, commandant de la Composante Air, le Médecin Général-major Pierre Neirinckx, commandant de la Composante Médicale et par ma ministre de la Défense.

Les célèbres aéronefs rouges embarqueront respectivement: l’infirmier en chef de la maison de retraite Sint-Rochus à Aarschot et, un infirmier de l’hôpital Hôpital André Vesale de Montigny-le-tilleul, un étudiant en médecine de la Composante Médicale qui était engagé à l’Hôpital Bois de l’Abbaye de Seraing et un militaire de la Composante Médicale engagé au sein du National Military Call Center.

Depuis février 2020 la Défense s’est pleinement impliquée dans l’aide à la Nation contre la pandémie de Covid-19. Rappelons qu’actuellement, jusqu’à 1850 soldats peuvent être déployés pour combattre la deuxième vague COVID-19 en soutien du secteur de la santé. Dans le courant de l’année 2021, la Défense étendra encore son soutien en s’impliquant dans le plan national de vaccination tout en poursuivant ses engagements opérationnels sur le territoire et à l’étranger.