Modification des conditions de circulation sur le R9

Des modifications de circulation sont prévues en janvier dans le cadre du chantier en cours pour le réaménagement de l’accès au Palais des expositions sur le R9 à Charleroi, annonce mardi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Pendant plusieurs jours, entre le 4 et le 15 janvier, ainsi qu’à la fin du mois, la voie de gauche du R9 sera fermée à proximité de la bretelle de sortie «Palais des expositions» ainsi que dans la bretelle de sortie. Il ne sera par ailleurs plus possible d’accéder au R9 depuis le rond-point de Notre-Dame («Marsupilami»). La Sofico précise qu’un déviation sera mise en place gagner le R9 via la rue de Lodelinsart - rue Tourette - rue Blanchard - rue Pige au Croly.

Lors de ces fermetures, dont les dates précises seront déterminées en fonction des conditions météorologiques, des travaux de rabotage, d’asphaltage et la pose de séparateurs de trafic en béton sont prévus.

Les modifications de la bretelle de sortie «Palais des expositions» seront terminées fin janvier, tout comme l’aménagement du nouveau rond-point menant au parking du Palais des expositions et à la rue de l’ancre. «Il restera alors à réaliser la nouvelle bretelle d’accès au R9 depuis le Palais des expositions», ajoute la Sofico.

La fin des travaux est prévue au printemps.