Coronavirus: les hospitalisations en hausse en Brabant wallon

20 personnes ont été admises dans les unités Covid du Brabant wallon, ces 7 derniers jours.

Vingt-sept personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce mardi matin. C’est trois patients de plus que la veille.

Ces chiffres concernent, comme toujours, les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon, à savoir la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont.

Quatre nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons wallons, ce lundi. Aucun patient n’était autorisé à quitter l’hôpital suite à une amélioration de sa santé, dans le même temps.

Les transferts entre hôpitaux et les décès ne sont pas détaillés dans les statistiques livrées par Sciensano.

20 admissions et 13 sorties ces 7 derniers jours

Ces sept derniers jours, 20 admissions et 13 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons.

3 patients en soins intensifs

Trois patients exigent des soins intensifs dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon. C’est un de plus que la veille.

353 nouveaux cas en 7 jours

353 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours. Soit une moyenne de 50 cas par jour. Ces chiffres oscillaient entre 424 et 500 depuis trois semaines. Cette diminution s’explique peut-être par le très faible nombre de tests réalisés les 25 et 26 décembre (5 519 tests en Brabant wallon, ces 7 derniers jours; contre 6798, les 7 jours précédents).

24 882 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 611 cas par 10 000 habitants (soit 6,1% de la population).

2 370 cas à Braine-l’Alleud, 181 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 370). Wavre (2 004) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 975) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Tubize (33), Braine-l’Alleud (33) et Nivelles (31) sont les trois communes les plus touchées.

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (181 dont 5 ces 7 derniers jours).

Ramillies, commune la plus touchée depuis le début de la crise

Ramillies est la commune du Brabant wallon où le Covid-19 a été le plus présent avec 700 cas avérés par 10 000 habitants. Walhain (698 cas par 10 000 habitants), Incourt (696), Ittre (694), Lasne (693), Tubize (686) et Mont-Saint-Guibert (683) suivent. Cela prend en compte tous les cas détectés depuis le début de la crise sanitaire.

Grez-Doiceau, commune la plus touchée ces 7 derniers jours

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Grez-Doiceau est la commune où le Covid est le plus présent (16,6 nouveaux cas pour 10 000 habitants ces 7 derniers jours). Lasne (14) et Hélécine (13,7) suivent.

Villers-la-Ville (2,8), Mont-Saint-Guibert (3,8) et Ramillies (4,6) sont les communes où le virus est le moins présent ces 7 derniers jours.

Il n’y a plus qu’une seule commune sous la barre des 5% de la population touchée: Hélécine, avec 495 cas par 10 000 habitants, depuis le début de la crise sanitaire.