VIDÉO | Les Grizzlies l’emportent face aux Nets mais perdent Ja Morant

Les Memphis Grizzlies ont enregistré leur première victoire de la saison en l’emportant face aux Brooklyn Nets 116-111 après prolongation, une victoire dans la douleur cependant, avec la perte de sa jeune star Ja Morant, victime d’une blessure à la cheville.

Le Meilleur débutant de la saison passée (Rookie of the Year) s’est blessé en tentant un contre face à l’ailier français des Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot, à moins de trois minutes de la mi-temps, tordant sa cheville avant de sautiller jusqu’à la ligne de fond pour sortir de terrain.

Conduit dans les vestiaires, le joueur de 21 ans souffrirait d’une foulure de la cheville gauche, selon un tweet de son équipe. Morant n’est plus rentré du match, observant ses coéquipiers se défaire difficilement de Nets qui ne comptaient aucune de leurs stars, Kyrie Irving et Kevin Durant, sur le parquet.

Côté Memphis, Kyle Anderson a terminé la rencontre avec 28 points et marquant surtout trois lancers-francs décisifs dans les dernières secondes de la prolongation, après avoir attrapé le rebond sur un tir à trois points raté de l’arrière des Nets Joe Harris.

Dillon Brooks a de son côté marqué 24 points.

En face, Caris LeVert a apporté 28 points et 11 passes décisives à une équipe de Brooklyn privé pour le reste de la saison de sa troisième arme offensive, Spencer Dinwiddie, victime d’une rupture partielle d’un ligament croisé dimanche, lors de la rencontre contre les Charlotte Hornets.

Titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot a ajouté 21 points avec six rebonds et deux passes décisives.

Brooklyn avait fait le choix de se passer de Kevin Durant, qui a manqué la totalité de la saison dernière sur blessure, le coach des Nets, Steve Nash expliquant vouloi «le protéger et nous protéger de toute conséquence négative».

Un peu plus tôt dans la soirée, les Atlanta Hawks ont emporté leur troisième match d’affilée 128 à 120 face aux Detroit Piston, emmené une fois de plus par leur meneur de jeu Trae Young (29 points, 3 rebonds et six passes décisives) bien secondé par Bogdan Bogdanovic (17 points) en sortie de banc.