Le match Everton-Manchester City reporté après des cas de Covid

Le match Everton-Manchester prévu lundi (21h00) pour le compte de la 16e journée de Premier League a été reporté en raison de nouveaux cas de coronavirus au sein du club mancunine, a indiqué lundi le club de Kevin De Bruyne.

«Après la dernière batterie de tests Covid, le club se retrouve avec plusieurs cas positifs, en plus des quatre déjà communiqués le jour de Noël», écrit Manchester City sur son site internet. «A la suite des fermes recommandations médicales de la Premier League, et en consultation avec les deux clubs, il a été décidé de reporter le match. Toutes les personnes positives, y compris les joueurs et membres du staff, vont observer une période de quarantaine, conformément au protocole de la Premier League et du gouvernement britannique».

Le 25 décembre, Manchester City avait annoncé que deux joueurs, l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker, avaient été testés positifs au Covid-19, ainsi que deux membres du staff.

Everton - Manchester City était une des affiches de la 16e journée de championnat. Everton est dauphin de Liverpool avec 29 points. City est 6e à 3 unités des Toffees, avec un match en moins.