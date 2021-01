Un palindrome grec unique au monde dans l’église d’Howardries

En effectuant des recherches sur le palindrome de l’église d’Howardries, Jean-Luc Dubart lui a découvert une singularité inédite.

Lorsque vous entrez dans la petite église du pittoresque village d’Howardries, vous trouvez, à gauche du portail, un bénitier avec une inscription en grec ancien. Il s’agit d’un palindrome, c’est-à-dire un mot, voire une ou plusieurs phrases entières, qui peuvent être lus indifféremment dans un sens ou dans l’autre.

Quelques exemples de palindromes

Les noms des villes de Noyon ou de Laval sont palindromes. Ou encore les prénoms: Anna, Aziza, Eve, Hannah, Bob, Natan, Oto,… Parmi les autres mots (indépendamment des noms propres), on pourrait retenir entre autres: non, été, ara, ici, ana (un recueil de pensées), coloc, elle, kayak, ou encore radar. Et la liste est loin d’être exhaustive.

En leurs qualités de phrases entières, on cite souvent: «Et la marine, va, papa, venir à Malte» (Victor Hugo) ou encore «Esope reste ici et se repose» (Jacques Capelovici). Mais le champion toutes catégories reste Georges Perec qui a publié en 1969 un palindrome géant de 1247 mots soit 5566 lettres.

À Istanbul et Paris

Des palindromes, il en existe naturellement dans toutes les langues. Même en grec ancien, comme celui gravé sur le bénitier en pierre de l’église dédiée à Sainte Marie-Madeleine.

L’élément déclencheur de notre étude a été de comparer l’inscription de Howardries avec celle présente en la Basilique (devenue Mosquée en 2020) Sainte-Sophie de Constantinople. Ce même palindrome se retrouve également en l’église Notre-Dame des Victoires, sur le bénitier qui sépare la chapelle Sainte-Geneviève de celle des Fonts.

Le palindrone en la Basilique (devenue Mosquée en 2020) Sainte-Sophie de Constantinople. EdA À Istanbul et à Paris, l’inscription est la suivante:

Νίψον ἀνομήματα μήματα, μὴ μόναν ὄψιν

Or, à Howardries, l’inscription devient: Νίφον ομήματα, μὴ μόναν ὄφιν

On le voit: à Istanbul/Constantinople et à Paris, il est indiqué «NIPSON» et non «NIPHON» comme sur le bénitier de la petite église de l’entité de Brunehaut. Il y a donc eu, manifestement, confusion entre deux lettres grecques:

le ψ (psi) et le φ (phi).

Comme il s’agit d’un palindrome, l’erreur est reproduite tout naturellement deux fois, c’est-à-dire dans le premier et le dernier terme. Ce même palindrome se retrouve également en l’église Notre-Dame des Victoires, sur le bénitier qui sépare la chapelle Sainte-Geneviève de celle des Fonts. EdA

S’agit-il d’une erreur du curé qui a commandé ce bénitier et, corollairement, ce palindrome en grec ancien? S’agit-il d’une erreur du graveur (ce qui est cependant moins probable, la connaissance du latin et du grec étant l’apanage des clercs), le tailleur ayant dû respecter à la lettre ce qui lui avait été confié…

Toujours est-il que, objectivement, dans l’alphabet grec, «Phi» et «Psi» sont évidemment deux lettres distinctes et qu’une confusion est née à un moment donné…

Il n’est bien sûr pas dans notre intention de fustiger quiconque. Notre souhait est, bien humblement, d’être le plus rigoureux possible et d’éviter qu’on ne reproduise, de livre en livre, cette erreur…

Dissection du palindrome

Professeur de latin et de grec au Collège Notre-Dame de la Tombe (Kain), Stéphane Nottebaert nous livre ses explications (1):

Νίψον– NIPSON (et non pas, comme indiqué à Howardries, NIPHON) est l’impératif aoriste 2e personne du singulier du verbe niptô: laver.

ἀνομήματα– ANOMEMATA (accusatif pluriel neutre). On retrouve l’alpha privatif ainsi que la racine «nomos», la loi. Littéralement: l’absence de loi, l’illégalité qui devient, dans un vocabulaire judéo-chrétien: faute, péché.

μὴ-MÈ: il s’agit de la négation (employée après un verbe à l’impératif). On peut l’interpréter comme un ordre assez catégorique adressé à Dieu lui-même.

μόναν– MONAN: forme dialectale. C’est un adjectif à l’accusatif féminin singulier, qui s’accorde avec «opsin». On peut traduire «MONAN» par «le seul». Le nominatif de ce terme est μόνος/mónos, «un seul».

ὄψιν – OPSIN (et non «OPHIN», même erreur de transcription). Opsin est l’accusatif de «opsis» qui signifie l’action de (-sis) voir (op). Racine que l’on retrouve aisément dans les mots français: optique, biopsie, etc. Opsis signifie donc la vue, d’où les yeux, mais aussi l’apparence, l’aspect extérieur. Visage peut convenir en français.

Correctement retranscrit, on peut traduire le palindrome par: Lave mes fautes (mes péchés) et pas seulement mon visage.

Pour rappel, les déterminants possessifs ne sont pas indiqués dans le texte grec, deux interprétations théologiques sont donc possibles: demande à Dieu de laver (mes) fautes ou demande faite au chrétien de laver ses fautes dans l’eau baptismale. Sur un plan théologique, la question est de l’ordre du: «Qui doit laver les péchés? Le chrétien lui-même ou Dieu?» C’est vraisemblablement là toute la controverse entre les actions (propres à l’homme) et la Grâce (qui vient de Dieu).

Original et unique

Avec l’erreur commise (et, comme énoncé précédemment, il n’est pas dans nos intentions de fustiger et de blâmer qui que ce soit), le palindrome grec de la petite église de Howardries n’en est que plus original et plus unique encore.

Puissiez-vous le découvrir un jour lors de vos pérégrinations dans la région de Brunehaut et au cœur même d’un des plus petits villages de Wallonie.

(1)Merci également à Mathilde Cuignet, Master en langues et lettres anciennes.