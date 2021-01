Hausse salariale, pensions, contrôle technique, zone 30, congé paternité, tabac: tout ce qui change au 1er janvier 2021

Que ce soit au niveau régional, national ou même international, le passage de 2020 à 2021 risque de modifier quelque peu nos habitudes.

Des grilles tarifaires du contrôle technique au trafic transmanche en passant par la zone 30km/h à Bruxelles, la hausse salariale des membres de la CP 200 et la hausse des accisses sur le tabac, le 1er janvier 2021 sera marqué par de nombreux changements.

Petit tour d’horizon de ce qui pourrait transformer (un peu) votre quotidien d’ici quelques jours.

1 RÉGIONS

Des tarifs simplifiés pour le contrôle technique en Wallonie

Au 1er janvier 2021, les grilles tarifaires du contrôle technique vont être simplifiées en Wallonie. Actuellement, elles comptent plus de 30 tarifs différents pour un contrôle périodique et plus de 10 sont appliqués pour un contrôle d’occasion.

Le tarif pour les contrôles périodiques sera fixé à 48 euros pour les voitures et à 62 euros pour les camionnettes. Pour les contrôles des véhicules d’occasion, la redevance sera de 72 euros tant pour les voitures que pour les camionnettes. Une réduction de 5 euros sera par ailleurs accordée pour les véhicules 100% électriques.

Bruxelles et sa région passent en zone 30 km/h

À partir du 1er janvier, la limite de 30km/h deviendra la règle en région bruxelloise.

Certains axes structurants seront néanmoins considérés comme des exceptions. La vitesse y sera limitée à 50 ou 70 km/h, à condition d’y trouver une indication spécifique.

Par ailleurs, dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée sera de 20 km/h.

Indexation de la taxe kilométrique pour poids lourds en Wallonie

Les tarifs de prélèvement kilométrique pour les poids lourds augmenteront en Wallonie à partir du 1er janvier en raison d’une indexation de ces tarifs.

Les tarifs appliqués seront valables pour la totalité des poids lourds, belges et étrangers, d’une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes ainsi que les véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC.

Aucune modification ne sera par contre apportée au réseau à péage début 2021.

Les langes ne peuvent plus être jetés dans les déchets organiques

À partir du 1er janvier, en Wallonie, les langes devront être jetés avec les déchets résiduels et plus avec les déchets organiques, à cause des matières plastiques non biodégradables dans leur composition.

Cela évitera la pollution du compost par les micro-plastiques et de devoir retirer ces langes des déchets organiques après collecte, ce qui avait également un impact économique.

En Wallonie, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu’en ligne

À partir du 1er janvier, les permis de pêche ne seront plus délivrés qu’en ligne en Wallonie. Il faudra se rendre sur www.permisdepeche.be où il y aura moyen de l’obtenir aisément en cinq étapes. Le paiement se fera en ligne de manière sécurisée.

2 BELGIQUE

Hausse salariale pour 470.000 employés

Quelque 470.000 employés de la commission paritaire 200 (le groupe d’employés le plus important en Belgique) bénéficieront d’une hausse salariale de 0,95% en janvier 2021, selon le prestataire de services RH Acerta.

Cela signifie une hausse par rapport au 0,8% d’il y a un an.

Première phase du relèvement des pensions les plus basses

Les pensions les plus basses connaîtront un relèvement progressif dont la première phase débute ce 1er janvier 2021. Ce relèvement s’accomplira en quatre phases, à chaque premier janvier de 2021, 2022, 2023 et 2024.

Près de 815.000 citoyens bénéficieront de l’augmentation du montant de leur retraite à partir du 1er janvier. La hausse de la pension minimum vers 1.500 euros nets pour une carrière complète, telle que prévue dans l’accord de gouvernement, s’applique aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs fonctionnaires statutaires, soit plus de 706.000 bénéficiaires. Le relèvement de la Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (GRAPA) concerne quant à elle 106.000 personnes.

Les allocations de chômage en hausse de 1,125% par an

Le gouvernement fédéral a égaement décidé d’augmenter graduellement les allocations minimales de chômage pendant la législature. À partir du 1er janvier prochain, elles progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année, hors indexation automatique et enveloppe bien-être.

Au 1er janvier 2021, le minimum pour un cohabitant avec charge de famille progressera de 15,1 euros, pour atteindre 1.357,22 euros bruts mensuels. Pour un isolé, les allocations minimales de chômage progresseront de 12,37 euros, à 1.111,9 euros bruts mensuels.

Allongement du congé des pères ou co-parents après une naissance

Le congé des pères et co-parents à la suite d’une naissance passera de 10 à 15 jours dès janvier. Cinq jours supplémentaires seront encore ajoutés à partir de 2023.

Les pères, ou co-parents, pourront prendre ces jours dans les quatre mois suivant la naissance de leur enfant.

Par ailleurs, le congé de paternité et de naissance accordé aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants passera également de 10 jours (ou 20 demi-jours) à 15 jours (ou 30 demi) à partir du 1er janvier 2021.

Les tarifs sociaux de l’énergie en hausse

Les tarifs sociaux pour l’énergie (octroyés à des personnes ou ménages aux moyens limités comme des personnes handicapées ou recevant le revenu d’intégration) seront en hausse au 1er janvier, de 10% pour l’électricité et de 15% pour le gaz naturel.

Les tarifs sociaux, qui restent les plus bas en Belgique, suivent les prix du marché. Les hausses de prix des tarifs sociaux sont toutefois plafonnées.

Les voitures de société taxées plus lourdement

Les véhicules de société seront plus lourdement taxés à partir de 2021. C’est une conséquence de l’ajustement annuel de la norme CO2 dans le calcul de l’avantage imposable.

Proximus revoit certains tarifs à la hausse

Comme l’an dernier, Proximus adaptera certains de ses tarifs à la hausse lors du passage à l’an neuf. Les packs Tuttimus, Familus et Minimus seront notamment plus chers.

Dans le détail, les packs Familus/Tuttimus (sans contenu TV et sans abonnement mobile) passeront de 70,50 à 72 euros, soit plus 1,50 euro/mois ou 18 euros/an.

Par ailleurs, l’augmentation sera limitée à 1 euro/mois pour les packs Minimus (61 euros/mois à partir du 1er janvier 2021), Internet + TV (61 euros) et Telephony + TV (44,99 euros). Idem pour les connexions Internet Comfort (44,99 euros) et Maxi (50,99 euros).

Aucune augmentation n’est prévue pour les abonnements mobiles. Ce qui n’est pas le cas pour la ligne fixe. Son tarif standard passera de 23,63 euros à 24,13 euros, en hausse de 50 cents/mois ou 6 euros/an. Le prix d’un appel national à partir de la ligne fixe s’élèvera, lui, à 23 cents au lieu de 18.

Hausse des accises sur le tabac

Le prix du paquet de cigarettes va augmenter dès janvier 2021. Le prix d’un paquet de cigarettes (20 pièces) passera ainsi à 7,50 euros en 2021 (contre 6,80 actuellement).

L’impact sur un paquet de 50g de tabac à fumer sera une augmentation de 1,47 euro: un paquet de 9,70 euros en 2020 coûtera 11,17 euros en 2021.

De même, à partir du 1er janvier 2021, les dernières exceptions à l’interdiction de publicité pour le tabac disparaîtront.

Hausse des tarifs pour les timbres-poste

Bpost adaptera ses tarifs pour les timbres à partir du 1er janvier.

Un timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables), coûtera 1,07 euro par 10 et 1,10 euro à l’unité. Le timbre Prior (avec distribution le jour ouvrable suivant) passera à 1,57 euro par 10 et 1,60 euro à l’unité, précise bpost.

Par ailleurs, le tarif pour affranchir un envoi normalisé vers l’Europe sera de 1,85 euro à l’achat de minimum cinq timbres et 1,91 euro à l’unité. Hors Europe, le tarif international passera à 2,07 euros dès cinq timbres et à 2,13 euros à l’unité.

Le prix de l’amour des personnes handicapées disparaît

Le «prix de l’amour» dont les personnes handicapées doivent s’acquitter pour leur choix de vie sera supprimé dès l’an prochain.

Aujourd’hui, lorsqu’une personne en situation de handicap vit en couple, cela a un impact négatif sur son allocation d’intégration, à savoir la prime qui lui est octroyée pour faire face aux frais supplémentaires qui apparaissent et existent en raison de la diminution de son autonomie. La loi prévoit en effet que le montant soit réduit en fonction notamment des revenus du conjoint ou de la conjointe.

Dès le 1er janvier, les choix de vie des personnes avec un handicap n’auront plus de conséquence sur le montant de leur allocation d’intégration.

Les pass de la SNCB moins chers en version digitale

Dès janvier 2021, les voyageurs pourront acheter, via l’application SNCB, une version numérique des pass à compléter, à savoir les Standard Multi, Youth Multi et Local Multi.

Le pass devra être complété préalablement sur le smartphone puis présenté à distance à l’accompagnateur de train.

Dans le but d’encourager le plus possible l’utilisation des pass digitaux à compléter, ceux-ci seront moins chers que leur version papier dès l’entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021. Un pass «Standard Multi» numérique coûtera trois euros de moins que sa version papier, un «Youth Multi» deux euros de moins et un «Local Multi» un euro de moins.

3 MONDE

La Chine interdira totalement les importations de déchets

La Chine interdira dès le 1er janvier 2021 l’importation des derniers types de déchets solides encore autorisés dans le pays, marquant l’épilogue d’une politique lancée il y a trois ans.

Soucieux de ne plus être la poubelle de la planète, le géant asiatique avait commencé en janvier 2018 à fermer ses portes aux déchets étrangers.

Au fil des mois, l’importation de différents types de plastiques, pièces automobiles, papiers, textiles, ou encore rebuts d’acier ou de bois ont ainsi été progressivement interdits.

Brexit: des changements dans le trafic transmanche

Si l’accord signé la semaine dernière entre l’Europe et le Royaume-Uni s’accompagne de nouvelles formalités douanières dès le 1er janvier, celles-ci restent encore assez floues.