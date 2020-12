Coups de cœur des Lions tournaisiens pour Noël

Des colis festifs et des couettes faisaient notamment partie des cadeaux distribués par les Lions. ÉdA – 501126942357

«Un Lion dans la Cité» est un thème cher aux Lions Clubs de Belgique, et en particulier aux Lions Clubs de Tournai. Ces derniers ont procédé à une vaste distribution de cadeaux de Noël dans le respect des mesures sanitaires…

Grâce aux activités organisées régulièrement chaque année, comme l’incontournable gala cinématographique de début juin, le Lions Club Tournai Cathédrale collecte des fonds et distribue tous les ans plus de 25 000€ aux associations locales et aux personnes défavorisées de la Cité.

D’habitude, en cette période de fêtes, les membres se réunissent afin de confectionner une centaine de colis festifs, qui sont distribués directement par leurs soins aux personnes démunies.

Cette année, compte tenu des consignes sanitaires, le président Jérôme Allard a dû s’adapter en changeant la formule.

Avec la participation très active des membres du club féminin du Lions Tournai Athéna sous la présidente Monique Berbé, les deux clubs ont offert près de 150 cadeaux réalisés par leurs soins aux pensionnaires du Home «Le Moulin à Cailloux» de Kain, qui souffrent de solitude et de dénuement.

Mais l’aide aux personnes défavorisées ne se limite pas là.

Le Lions Club Tournai Cathédrale a distribué également de nombreuses couettes, dont 65 à «la Maison du Pichou», qui est soutenue très activement par le club, non seulement par les dons, mais aussi par la participation des membres à la collecte et à la distribution de vivres.

Offrir des couettes, est une initiative concrète et originale, qui fera bien des heureux en cette période hivernale.