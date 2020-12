PHOTOS | Jos est le premier Belge néerlandophone vacciné contre le Covid-19

Dans le centre de repos et de soins Sint-Pieter de Puurs-Sint-Amands, la première personne de Flandre a été vaccinée lundi contre le coronavirus. Jos Hermans, 96 ans, le résident le plus âgé du centre de soins pour bénéficiaires internes, a reçu le vaccin de Pfizer et BioNTech à 11 heures.

Les vaccins de la maison de repos sont partis lundi matin vers 8h40 du campus Gasthuisberg des Hôpitaux Universitaires de Louvain. Ils y sont arrivés samedi depuis le site de production Pfizer de Puurs, à quelques kilomètres seulement du centre d’hébergement.

Le vaccin a été retiré et dilué à 10 h 45, la vaccination a eu lieu à 11 h. Jos Hermans en a profité pour remercier les employés du centre d’hébergement. «Je voudrais dire un grand merci au personnel pour toutes leurs inquiétudes. On en dit trop peu.»

Le ministre Beke cite Jos comme un exemple important pour toutes les personnes qui doutent encore d’être vaccinées. «Je veux appeler tout le monde à participer», dit Jos. «Si tout le monde le fait, nous retrouverons notre liberté. Et mes enfants et petits-enfants pourront revenir.»

Le vaccin a été administré par le médecin personnel d’Hermans, Saskia Wille. «Dans ce domaine, il est courant que les médecins généralistes rendent visite aux résidents pour, par exemple, mettre également le vaccin contre la grippe», dit-elle. «Nous faisons de même pour ce vaccin.»