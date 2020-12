Namuraid 2021: les inscriptions en stand-by

Ce 31 décembre, l’organisation du Namuraid n’ouvrira pas les inscriptions à son épreuve, comme c’était pourtant son habitude jusqu’à présent.

«En raison de l’incertitude qui plane toujours au-dessus du Namuraid 2021, nous avons décidé de ne pas prendre de nouvelles inscriptions pour l’instant», explique l’organisateur Sven Lejeune. En 2020, ce qui devait être la 13e édition du Namuraid avait été annulé au mois d’avril. «Nous avions alors proposé aux participants de reporter leur inscription d’un an ou d’être remboursés à 100%, poursuit Sven Lejeune. Et ce sont près de 850 équipages qui sont restés inscrits. Nous n’avions dès lors de la place que pour 150 équipes supplémentaires. Or, à cause du coronavirus, l’incertitude reste totale. Nous n’avons pas voulu enregistrer de nouvelles inscriptions sans même savoir si et comment le Namuraid 2021 pourra avoir lieu.»

Parce que ce triathlon «autrement», qui combine course à pied, kayak et VTT, demande évidemment une mise en place qui ne s’improvise pas, les organisateurs veulent déjà se fixer au plus tard en février. «Nous statuerons à la mi-février sur la tenue du Namuraid 2021, prévu le dimanche 20 juin. En annulant l’édition 2020 en avril, nous n’imaginions pas que l’incertitude durerait aussi longtemps. Nous devrons peut-être réfléchir à un autre format, à la manière des Houppy Trails.» Wait and see…