«Les 12 Coups de midi»: les excuses de Jean-Luc Reichmann après des «indélicatesses» sur la Réunion

Deux mois après la diffusion d’une question qui avait choqué les téléspectateurs de TF1, l’animateur des «12 Coups de midi» a présenté ses excuses ce dimanche.

«À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais » C’est par le biais de cette question et des réponses proposées («Leur ongle très long» ou «Leur onzième doigt») que la polémique est née, le samedi 24 octobre, lors de la diffusion d’un numéro de l’émission “Les 12 Coups de midi”.

Jugée «raciste» par de nombreux téléspectateurs, dont l’ancienne Miss France Valérie Bègue qui évoquait «un exemple tristement banal de racisme ordinaire» sur les réseaux sociaux, la séquence avait même poussé l’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) à saisir le CSA.

Après avoir fait un premier «mea culpa» dans les médias, la production du jeu à succès de TF1 a profité d’une question portant sur l’île, ce dimanche 27 décembre, pour présenter officiellement ses excuses sur le plateau.

«Il y a eu quelques petites indélicatesses qui, à la base, n’étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser parce que je défends toujours les équipes jusqu’au bout, a ainsi déclaré Jean-Luc Reichmann, le présentateur et visage des «12 Coups de midi». Mille pardons, on vous présente nos excuses si, à un moment donné, on a pu vous heurter ou choquer, c’était juste pour sourire, évidemment.»