Les vaccins sont arrivés à Woluwe-Saint-Pierre (VIDÉO)

Les premiers vaccins contre le coronavirus de Pfizer/BioNTech, en provenance de l’UZ Leuven, sont arrivés lundi peu avant 9 h 00 à la maison de repos Notre-Dame de Stockel, à Woluwe-Saint-Pierre, a constaté l’agence Belga.

Le chargement de 150 doses est arrivé dans une simple camionnette blanche, sans escorte particulière. Les premiers vaccins seront administrés à partir de 11 h 00.

Trois camionnettes

Trois camionnettes blanches, avec chacune à leur bord quelque 150 doses du vaccin mis au point par Pfizer/BioNTech, ont quitté les lieux avec une petite heure de retard sur l’horaire prévu.

Chaque véhicule a pris la direction d’une maison de repos (et de soins) située dans l’une des trois régions du pays: Notre Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, en Région bruxelloise, La Bonne Maison de Bouzanton en Wallonie et le centre de repos et de soins Sint-Pieters à Puers-Saint-Amand pour la Flandre. Les premières doses devraient être y administrées vers 11h00.

Quelque 9.750 vaccins étaient arrivés samedi matin à l’UZ Leuven. Ils ont été décongelés dimanche afin de lancer ce lundi la campagne de vaccination.