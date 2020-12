Neymar dans la tourmente après ses projets de fête privée avec 500 personnes au Brésil

Le média brésilien «O Globo» révèle que l’attaquant star du PSG aurait préparé une grosse fête à son domicile pour fêter la nouvelle année avec 500 convives. En pleine crise sanitaire, cela pose question.

Rentré au pays pour la trêve hivernale, Neymar aurait de grand projet pour la Saint Sylvestre. Un média brésilien a en effet dévoilé que l’attaquant serait en train d’organiser une fête démesurée dans sa luxueuse demeure de Mangaratiba, près de Rio de Janeiro. O Globo précise par ailleurs que cette fête devait initialement s’étaler sur cinq jours, pendant lesquels 500 invités devaient laisser leur smartphone de côté afin d’éviter les fuites sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 190.000 décès liés au Covid-19, le Brésil est le second pays le plus mortellement touché par la pandémie derrière les États-Unis et dans ce contexte, inutile de préciser la vague d’indignation qu’a provoquée cette annonce.

Du côté de l’entourage du joueur, on précise qu’une fête aura bien lieu, mais pas dans les proportions évoquées par les médias.