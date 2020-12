Leko vit ses dernières heures à l’Antwerp: accord verbal avec Shanghai

La belle et courte histoire qu’Ivan Leko (42 ans) a commencé à écrire cet été avec Anvers va bientôt s’arrêter assure HLN. Le Croate va bientôt entamer un nouveau chapitre de sa carrière de coach au SIPG Shanghai.

«C’était le choix de la tête contre celui du cœur», explique-t-il. Un choix entre une belle aventure avec l’Antwerp (qualification européenne et Top 4 à portée) ou un contrat d’un million de dollars pour deux ans.

Selon HLN, Leko a coaché son dernier match avec l’Antwerp ce dimanche contre Charleroi et s’envolera pour la Chine après le Nouvel An. Une offre refusée trois fois par Leko qui a été confronté à un vrai dilemme. Mais lorsque le club chinois est revenu à la charge une 4e fois, Leko a informé Anvers. Mais la réaction des dirigeants a été assez froide et la relation avec le directeur sportif, Luciano D’Onofrio, se serait dégradée ces dernières semaines. Toujours selon le quotidien flamand, un licenciement aurait été sur la table, si Leko avait perdu contre Waasland-Beveren la semaine dernière. Des raisons qui expliquent son choix. Le Croate préfère sans doute partir sur une bonne note, que se retrouver les mains vides dans quelques semaines.

Shanghai avait été champion de Chine en 2018, avec dans ses rangs Oscar (ex-Chelsea) et l’Autrichien Arnautovic, et jusqu’à il y a quelques semaines Hulk. Il succédera à Vitor Manuel Pereira, un coach portugais, qui paye ses échecs en Ligue des Champions asiatique.