Un lundi cotonneux, entre grisaille et averses hivernales

La semaine débutera sous les nuages bas, voire dans le brouillard en Ardenne, prévoit lundi l’Institut royal météorologique (IRM). Le mercure se montrera timide, hésitant entre 0 °C en Ardenne et 5 °C dans le centre et sur l’ouest.

Des chutes de neiges sont attendues sur les hauteurs ardennaises. Le vent sera généralement modéré.

Nuages et éclaircies alterneront ensuite mais le temps sera sec en soirée. La température descendra jusqu’à -2 °C en Ardenne et +3 °C dans le centre du pays.

Attention sur les routes

L’IRM émet en outre une alerte jaune concernant des conditions glissantes sur les routes, valable sur toutes les régions jusqu’à la mi-journée.

Des plaques de givre ou de glace pourraient en effet se former. La Cellule d’action routière (CAR) - composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route - reste dès lors activée, a précisé lundi le Centre régional de crise. Les usagers de la route sont priés d’adapter leur vitesse, de prévoir les équipements nécessaires, de vérifier l’état de leur véhicule et de ne pas dépasser les épandeuses.

Avant tout départ, il est recommandé aux automobilistes de se renseigner sur les conditions de circulation sur le réseau wallon (trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be).