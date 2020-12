Débrief sportif: Boxing Day, Anderlecht Top 4, Charleroi cale et le Standard se cherche un nouveau coach

Un week-end sportif principalement marqué par le football. Avec la dernière journée de 2020 en Pro League et le fameux Boxing Day en Angleterre.

FOOTBALL

Pro League

Samedi, le Club de Bruges, leader au classement, s’est imposé 3 à 0 face à Eupen (mi-temps: 0-0) en ouverture de la 19e journée de D1A samedi, malgré l’exclusion à la 79e d’Hans Vanaken.

Plus tard dans la soirée, le Standard s’est encore incliné. Une défaite 1-2 face à Saint-Trond fatale pour Montanier qui a été limogé dans la foulée.

Dimanche Charleroi a cru à la victoire contre l’Antwerp, mais les hommes de Leko sont finalement sortis vainqueurs 2-1.

Face à un Beerschot diminué et peu inquiétant, les Mauves ont rendu une belle copie. Une victoire 2-0 qui aurait pu être bien plus lourde dans les chiffres vu le nombre d’occasions non transformées par l’attaque.

À l’étranger

En Angleterre, Leicester a partagé l’enjeu face à Manchester United 2-2, après avoir été mené à deux reprises, lors de l’une des affiches de la 15e journée de Premier League samedi. Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient titulaires et ont joué tout le match.

BASKET

Le Phoenix Brussels a enregistré son premier succès en championnat samedi en s’imposant face au Spirou de Charleroi (83-77) au Palais 12 pour le compte de la 6e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l’autre match de la soirée, Mons s’est imposé en déplacement à Louvain (73-84).

CYCLISME

Mathieu van der Poel a survolé la 7e des huit épreuves du Superprestige de cyclocross samedi à Heusden-Zolder.

Dimanche, Wout van Aert a réussi un gros numéro à Dendermonde en se montrant nettement le plus fort lors de la 3e des cinq épreuves de la Coupe du monde de cyclocross.

