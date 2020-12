Tempête Bella: une centaine d’interventions en Hainaut occidental

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus, dimanche matin, à une centaine de reprises en raison du passage de la tempête Bella. On ne déplorait aucun blessé à 13h30 dans la région du Hainaut occidental.

Les pompiers des différentes casernes de Wallonie picarde sont déjà sortis à quelques reprises, la nuit de samedi à dimanche, pour des interventions liées au passage de la tempête Bella et aux fortes pluies qui sont tombées.

«C’est surtout à partir de 08h00 que les appels se sont intensifiés, quand les gens se sont réveillés et ont constaté certains dégâts dus aux vents violents. À 13h30, nous avions enregistré plus d’une centaine d’interventions, et ce aux quatre coins de notre zone de secours», expliquait-on en début d’après-midi au dispatching de la zone de secours de Wapi. «Les interventions portent essentiellement sur des arbres et feuillus entravant des routes, des câbles électriques arrachés et jonchant le sol, des tuiles jonchant la voirie et des toitures endommagées.»

Il y a également eu plusieurs interventions plus spécifiques pour des arbres couchés qui entravaient une ou des bandes de circulation le long des autoroutes A8 Tournai-Bruxelles et E42 Tournai-Mons.

«On ne déplore aucun blessé jusqu’à présent. Étrangement, il n’y a eu aucun appel pour des inondations dans notre zone», précise-t-on au dispatching de la zone de secours de Wapi.