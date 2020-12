Un individu masqué menace une caissière d’un Aldi

Un individu a menacé une caissière d’un magasin Aldi à Herstal samedi, a indiqué le parquet de Liège. L’homme s’est enfui à bord d’une camionnette avec une plaque d’immatriculation française.

Vers 15h20, l’homme portant un masque chirurgical a pénétré dans le magasin pour se diriger vers une des caissières. L’individu a alors exhibé une arme de poing pour menacer cette dernière et réclamer l’argent de la caisse. Après avoir obtenu le contenu, le suspect a pris la fuite à bord d’une camionnette immatriculée en France et conduite par un complice.

Une enquête a été ouverte. La zone de police de Herstal et le magistrat de garde comptent sur les images de surveillance pour en apprendre plus sur les auteurs du braquage et identifier le numéro de plaque du véhicule dans son intégralité.