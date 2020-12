DIRECT | Standard – Saint-Trond (0-2): les Trudonnaires doublent la mise

Trois défaites consécutives, sept matches sans victoire, le Standard de Liège termine l’année 2020 de la pire des façons. Une victoire face à Saint-Trond, lanterne rouge, devient quasiment essentiellement. Suivez la rencontre en direct commenté grâce à notre module de live.

Une erreur de Bokadi pour commencer

Et catastrophe, après cinq minutes seulement, une erreur de Bokadi (et aussi de Laifis à la base) a permis à Suzuki de partir en profondeur et de passer le ballon à Nazon, qui pousse le ballon dans les filets.

Deux minutes plus tard, Carcela a eu l’occasion d’égaliser mais son plat du pied placé a été repoussé par Schmidt.

Mais les Trudonnaires ont doublé la mise sur corner, avec une tête de Suzuki peu après le quart d’heure de jeu.