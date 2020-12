Officiel: Raymond Domenech est l’entraîneur du FC Nantes

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale française est le nouvel entraîneur du FC Nantes, en Ligue 1 française. Le club l’a confirmé ce samedi.

Déjà annoncé avec insistance ces derniers jours, la nomination de Raymond Domenech (68 ans) a été confirmée ce samedi par le club nantais. Il a signé jusqu’à la fin de saison et devient le 15e entraîneur utilisé depuis l’arrivée du président Waldemar Kita en 2017.

Sélectionneur des Bleus de 2004 à 2010, Domenech n’avait plus pris place sur un banc depuis le fameux épisode du bus lors du Mondial sud-africain.

Et c’est surtout le premier club qu’il entraîne depuis 1993 et son départ de l’Olympique lyonnais, son club formateur, avec qui il avait décroché le titre en Ligue 2.

«Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer par ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes », a-t-il indiqué sur le site du club.

Il y retrouvera plusieurs Belges et joueurs passés par la Belgique comme Dennis Appiah, Moses Simon, Anthony Limbombe ou encore Renaud Emond.