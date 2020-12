Tout ce qu’il faut savoir sur le coronavirus ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 25 décembre.

Article sélectionné par la rédaction 1. Arrêt de la hausse des contaminations, la barre des 19 000 décès franchie Le nombre moyen d’infections quotidiennes a cessé sa hausse, qui ralentissait depuis plusieurs jours, avec 2.452,4 nouveaux cas quotidiens sur la période du 15 au 21 décembre. LIRE L’ARTICLE

1 Belgique

Décès de 13 résidents de la maison de repos de Mol après la visite de Saint-Nicolas

Treize résidents de la maison de repos Hemelrijck à Mol sont décédés après avoir été testés positifs au coronavirus dans la foulée de la visite de Saint-Nicolas organisée par la direction de l’établissement, a fait savoir le conseil communal jeudi. LIRE L’ARTICLE

Une nuit du réveillon de Noël calme pour la police de Bruxelles

Dans les différentes zones de police de Bruxelles, le soir du réveillon de Noël s’est déroulé dans le calme et il n’y a pas eu d’interventions majeures. LIRE L’ARTICLE

Deux «lockdown parties» à Gand et cinq infractions au couvre-feu

La police de Gand est intervenue, lors du réveillon de Noël, au cours de deux «lockdown parties». LIRE L’ARTICLE

VIDÉO | «Un signal de réconfort et d’espoir»: les cloches du pays ont résonné ce midi

Les cloches des églises du pays ont résonné vendredi à 12h00. Les évêques belges avaient demandé que toutes les cloches du pays sonnent à l’unisson pour célébrer Noël et soutenir les gens touchés par la pandémie. «En signe de réconfort et d’espoir, en particulier pour les personnes touchées par le coronavirus et leurs proches», ont-ils déclaré plus tôt cette semaine. + LIRE L’ARTICLE

2 Monde

Deux-tiers des Allemands veulent se faire vacciner

Quelque 32% des sondés veulent recevoir un vaccin aussi vite que possible et 33% veulent aussi se faire vacciner mais préfèrent attendre de voir les effets sur les gens. Enfin, 19% des sondés ne veulent pas recevoir de vaccin et 16% restent indécis. LIRE L’ARTICLE

Séoul recense un nombre record de nouveaux cas

La Corée du Sud a fait état vendredi de 1.241 nouveaux cas de coronavirus, un record dans un pays dont les célébrations de Noël ont été plombées par la troisième vague épidémique. LIRE L’ARTICLE

Le chef de l’OMS appelle à ne pas «gaspiller les sacrifices de 2020»

Les sacrifices qui ont été faits en 2020 pour tenter de limiter la pandémie de coronavirus ne doivent pas être gâchés pendant la période des fêtes, a averti le chef de l’OMS dans un message de Noël. LIRE L’ARTICLE

La pandémie a fait près de 1,8 million de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.743.187 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019. LIRE L’ARTICLE

Plus de 1.000 militaires britanniques déployés pour dépister les routiers bloqués

L’armée britannique a annoncé vendredi avoir déployé plus de 1.000 militaires pour tester au Covid-19 les milliers de routiers bloqués autour du port anglais de Douvres en raison d’une nouvelle souche potentiellement plus contagieuse du nouveau coronavirus. + LIRE L’ARTICLE

Le message de soutien d’Elizabeth II aux Britanniques: «Vous n’êtes pas seuls»

La reine Elizabeth II s’est employée vendredi, lors de son allocution de Noël, à insuffler de l’espoir, présent «même dans les nuits les plus sombres», aux Britanniques, durement frappés par la pandémie. + LIRE L’ARTICLE

Fin du cauchemar de Noël pour les routiers coincés à Douvres

Plus de 4.500 poids lourds bloqués autour du port anglais de Douvres ont pu quitter le Royaume-Uni depuis mercredi grâce à une opération de dépistage massive au Covid-19 impliquant plus de mille militaires, ont annoncé vendredi les autorités britanniques. + LIRE L’ARTICLE

3 Sport

Gabriel Jesus et Kyle Walker positifs au Covid à Manchester City

Manchester City a annoncé vendredi dans un communiqué que deux co-équipiers de Kevin De Bruyne, l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker, avaient été testés positifs au Covid-19, ainsi que deux membres du staff. LIRE L’ARTICLE

Les Millrose Games à New York annulés pour 2021 en raison de la crise sanitaire

Le traditionnel meeting en salle d’athlétisme des Millrose Games à New York, programmé le 13 février, est annulé pour 2021, ont annoncé les organisateurs cités par le portail Insidethegames.biz vendredi, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. + LIRE L’ARTICLE

Le T2 d’Anderlecht positif au Covid-19

Jonas De Roeck, entraîneur adjoint du Sporting d’Anderlecht, a subi un test positif au Covid-19, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League. + LIRE L’ARTICLE