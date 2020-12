Les Millrose Games à New York annulés pour 2021 en raison de la crise sanitaire

es Millrose Games devaient intégrer le World Athletics Indoor Tour qui regroupe six grands meetings en salle.

Le traditionnel meeting en salle d’athlétisme des Millrose Games à New York, programmé le 13 février, est annulé pour 2021, ont annoncé les organisateurs cités par le portail Insidethegames.biz vendredi, en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Les Millrose Games devaient intégrer le World Athletics Indoor Tour qui regroupe six grands meetings en salle. «Annulé les célèbres Millrose Games est une décision très difficile, mais avec la crise sanitaire et la complexité que cela engendre pour organiser un tel événement, avec les risques que cela comporte pour les athlètes, les officiels, les bénévoles, les médias et tous les autres acteurs, nous avons décidé d’attendre le 12 février 2022 pour organiser notre prochaine édition», a justifié Ray Flynn, le directeur.

Le World Athletics Indoor Tour doit démarrer le 29 janvier à Karlsruhe en Allemagne avant de rejoindre les Etats-Unis, le 6 février à Boston pour revenir ensuite en Europe, à Liévin dans le Nord de la France, le 9 février. Le circuit s’arrêtera à Torun en Pologne, le 17 février, pour s’achever le 24 février à Madrid, en Espagne.