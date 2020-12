Une centaine de personnes évacuées après l’incendie d’un entrepôt

Une centaine de personnes ont été évacuées à Anderlecht après qu’un incendie majeur a éclaté dans un entrepôt à Anderlecht, rapporte jeudi soir le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

L’incendie s’est déclaré vers 22h30 dans un entrepôt de la rue Raphaël, au milieu d’un quartier résidentiel, où les pompiers sont arrivés en masse et ont déployé sept autopompes, un camion-citerne et quatre échelles.

Une centaine de personnes ont dû être évacuées. Le bourgmestre Fabrice Cumps ainsi que la Croix-Rouge sont également présents et aident à organiser le refuge pour les résidents et à la distribution de nourriture et d’eau.

Les pompiers ont également reçu l’assistance de l’hélicoptère de la police fédérale, qui a vérifié depuis les airs si le feu ne pouvait pas se propager à d’autres bâtiments. Ce n’est pas le cas, selon M. Derieuw.

Personne n’a été blessé, hormis un pompier avec une cheville tordue, qui a dû être transporté à l’hôpital.

Les autorités ne sont pas encore en mesure de dire ce qui se trouvait dans la réserve.

«Il y a encore quelques feux qui sont combattus de l’extérieur. Le bâtiment est trop instable pour qu’on y entre», a précisé M. Derieuw vers 00h45. En plus de l’entrepôt, une maison a également été endommagée par le feu.