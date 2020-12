PHOTOS/VIDÉO | Amougies: les pompiers ont lutté à la zone du Grand pré

L’une des oldtimers qui a pu être sauvée, avec une partie de l’isolation tombée sur son capot. EdA Plusieurs véhicules Oldtimers étaient aussi entreposés dans un hangar où le feu s’est également propagé.

«Un premier entrepôt contenant des matériaux de construction, dont beaucoup de bois et de palettes, a été totalement détruit» a expliqué le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde, Olivier Lowagie, à l’agence Belga.

«Le feu s’est ensuite communiqué à un second bâtiment, qui abritait plus d’une centaine de voitures de collection. Seul un tiers de ce bâtiment et de son contenu a pu être préservé.