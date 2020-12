Brexit: quelles réactions en Belgique?

La FEB se félicite notamment que l’accord écarte le risque de l’introduction de tarifs ou de quotas douaniers sur les échanges entre l’UE, et donc la Belgique, et le Royaume-Uni.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se dit «soulagée» et se réjouit jeudi de l’accord commercial annoncé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. De nombreux changements interviendront pour les entreprises belges et la fédération appelle donc à des mesures de soutien «appropriées» pour les secteurs les plus touchés.

La FEB se félicite particulièrement que l’accord écarte le risque de l’introduction de tarifs ou de quotas douaniers sur les échanges entre l’UE, et donc la Belgique, et le Royaume-Uni. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les entreprises belges car le Royaume-Uni «est l’un de nos plus importants partenaires commerciaux», rappelle la fédération.

L’absence d’accord commercial aurait entraîné l’application des tarifs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à hauteur de 2,2 milliards d’euros par an, dont 1,6 milliard sur les exportations belges vers le Royaume-Uni et 0,6 milliard sur les importations en Belgique, chiffre la FEB.

Avec le Brexit, les entreprises seront notamment confrontées à l’introduction des formalités douanières et de nouvelles règles de TVA applicables à un pays tiers. La FEB appelle donc les autorités européennes et belges à mettre en place d’urgence des mécanismes adéquats de soutien aux secteurs les plus touchés. Elle juge également «crucial» de prévoir une période d’implémentation pendant laquelle les entreprises auront la possibilité de s’adapter pleinement à la nouvelle situation.

«En plus de la crise sanitaire et d’une crise des faillites imminente, notre pays ne pouvait pas se permettre une crise Brexit», commente Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. «Le monde des entreprises belge est donc soulagé qu’un accord commercial ait été conclu avec les Britanniques. Un joli cadeau de Noël sous le sapin qui nous protégera en partie contre de nouveaux dommages économiques et des pertes d’emplois.»

L’UWE se réjouit également d’un accord qu’elle espérait depuis le début des négociations. L’Union wallonne des entreprises dit «ne pas douter» que la Commission européenne ait négocié un accord comportant les mêmes règles pour toutes les parties, afin d’éviter les distorsions de concurrence.

Fevia espère un soutien pour l’adaptation des entreprises alimentaires Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, salue l’accord commercial sans tarifs et sans quotas conclu jeudi entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’un des secteurs les plus touchés par le Brexit, avec 2,1 milliards d’euros d’exportations vers le Royaume-Uni. Mais la fédération réclame des informations et un soutien pour les entreprises. Malgré cet accord, Fevia souligne que l’impact du Brexit reste important et demande des mesures afin de garantir «un commerce fluide des aliments et des boissons». Un point de contact central au sein des autorités belges et une période de transition sont nécessaires, considère la fédération. «Le Royaume-Uni est notre quatrième plus grand marché d’exportation. Pour notre secteur, cet accord commercial est donc un cadeau plus que bienvenu sous le sapin de Noël», se félicite Bart Buysse, CEO de Fevia. «Sans accord commercial, nos entreprises devraient payer 321 millions d’euros par an en droits de douane, ce qui rendrait nos exportations en moyenne 15% plus chères.» La fédération rappelle cependant les taxes et les nombreuses charges administratives supplémentaires engendrées par le Brexit. «Pour s’adapter à la réalité post-Brexit, nos entreprises doivent investir, entre autres dans la formation, les nouveaux logiciels, les solutions logistiques et la recherche de marchés alternatifs», ajoute le président Jan Vander Stichele. «Nous appelons donc nos décideurs politiques à soutenir nos entreprises à cet égard.» Fevia demande des éclaircissements à court terme sur les conséquences de l’accord pour les entreprises alimentaires en termes de règles et de formalités.

Le gouvernement belge va analyser l’accord en détail avec les entités fédérées Le Premier ministre Alexander De Croo s’est félicité jeudi de l’accord qui définit les nouvelles relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit, tout en précisant que son gouvernement allait «maintenant l’analyser en détail avec les entités fédérées». Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a pour sa part noté que l’impact de cet accord serait important pour la Flandre. Les 27 États membres et le Parlement européen doivent encore approuver l’accord, a rappelé M. De Croo (Open Vld) dans un communiqué publié peu après l’annonce faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et par le négociateur en chef européen, Michel Barnier. Le gouvernement belge va maintenant l’analyser en détail avec les entités fédérées, a ajouté le Premier ministre. «Au bout du compte, une seule chose est vraiment cruciale à mes yeux: protéger au mieux les intérêts économiques belges. Nous devons protéger nos entreprises belges contre la concurrence déloyale britannique. Selon les premières informations, cet accord semble nous donner cette garantie cruciale. Un Brexit dur ne profiterait à personne. Cet accord permet d’absorber la majeure partie du choc», a souligné M. De Croo (OPen Vld). Selon lui, des garanties sont également offertes au secteur de la pêche, qui jusqu’au dernier moment a été au cœur des discussions, «pour permettre à nos pêcheurs de s’adapter à la nouvelle réalité post-Brexit». Le Premier ministre a souligné que l’UE apportera maintenant son soutien aux pays et aux secteurs durement touchés par le Brexit. Dans cette optique, l’Union européenne a mis en place la Réserve d’ajustement au Brexit, un fonds de soutien de cinq milliards d’euros. «Il va de soi que ce sont les États membres les plus durement touchés qui devront recevoir la majeure partie des aides européennes. Et j’entends aussi appliquer ce principe à la Belgique: les aides doivent aller aux régions et aux secteurs qui souffrent le plus du Brexit. Si la solidarité européenne est primordiale, nous ne devons pas attendre des miracles. Le fonds d’aide ne remplacera en effet jamais le libre-échange avec le Royaume-Uni. Même s’il adoucira quelque peu cette nouvelle situation», a assuré le chef du gouvernement. M. De Croo a également remercié M. Barnier et Mme von der Leyen. «Michel Barnier et Ursula von der Leyen ont mené de main de maitre cette mission particulièrement délicate vers une issue favorable. Ils ont œuvré sans relâche pour veiller à l’intérêt commun européen. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant», a-t-il déclaré. «Grâce à cet accord, nous pouvons enfin mettre un terme aux discussions intenses de ces quatre dernières années. Nous pouvons désormais œuvrer à une nouvelle relation solide avec le partenaire historique que reste le Royaume-Uni pour notre pays. Il est temps d’aller de l’avant», a conclu le Premier ministre. Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a lui aussi salué la «fin de l’incertitude», qualifiant de «positif» le fait qu’un accord ait été trouvé. «Nous allons maintenant bien l’étudier. Merci à Michel Barnier pour son engagement. Fin de l’incertitude en vue, mais l’impact sur la Flandre sera grand», a-t-il indiqué sur Twitter. Quant à la vice-ministre-présidente du gouvernement flamand et ministre de la Pêche, Hilde Crevits (CD&V), elle a assuré que la Flandre fournirait le soutien nécessaire à ses pêcheurs et à la criée (aux poissons). «Il est positif que nos pêcheurs soient autorisés à continuer à pêcher la sole, la baudroie, les raies et la plie dans les eaux britanniques pendant les 5,5 premières années sous gestion conjointe», a-t-elle ajouté, également sur ce réseau social.

Agoria: «Le prix des produits technologiques aurait augmenté sans accord» Sans un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les produits technologiques risquaient de devenir 2 à 16% plus chers en raison de l’introduction des tarifs fixés par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), réagit jeudi la fédération de l’industrie technologique Agoria. Elle se dit soulagée. La fédération souligne qu’un accord de libre-échange ne supprime cependant pas les nouvelles formalités douanières. «Des erreurs seront commises par rapport aux nouvelles règles. C’est pourquoi nous appelons les gouvernements à continuer de coopérer avec le monde des affaires et à agir avec empathie vis-à-vis des entreprises qui commettront des erreurs involontaires au cours des premiers mois de 2021», souligne Bart Steukers qui deviendra CEO d’Agoria en avril. La fédération se réjouit également de la clarté apportée par cet accord. «Cela nous permet de préparer l’avenir», ajoute Bart Steukers. «L’incertitude de ces dernières années ne nous l’a pas permis.» Le contexte a d’ailleurs eu des conséquences sur les chiffres du commerce, qui témoignent d’une baisse constante des produits technologiques depuis le référendum sur le Brexit. «Maintenant que la voie à suivre est claire, les entreprises peuvent vraiment s’adapter à la nouvelle réalité.»

LIRE AUSSI | Brexit : les négociateurs ont finalisé un accord commercial historique

LIRE AUSSI | Après l’UE, qu’est-ce qui attend le Royaume-Uni ?

LIRE AUSSI | Le Royaume-Uni et l’Union européenne en 15 dates

LIRE AUSSI | La Premier League à l’épreuve du Brexit

LIRE AUSSI | Après l’accord, les réactions