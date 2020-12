VIDÉO | Il offre 60 repas de Noël aux plus démunis: «Je voulais faire un geste pour Noël»

Burger et polaire

La spécialité de Grégory et Sabrina, c’est le burger. Alors pour ce Noël, ils avaient préparé 60 burgers pur black angus beef, avec les crudités habituelles, quelques sauces au choix, le tout dans un bon pain frais et légèrement croustillant. Et pour le dessert, un petit assortiment de biscuits et spéculoos.

Après le repas, pris sur place ou emporté, leurs invités du jour ne sont pas partis les mains vides puisque quelques sponsors (Brod’in, Octogôn, Advance Néon et Décathlon) ont généreusement offert à chaque convive un sac de couchage ainsi qu’un bonnet et une écharpe en polaire.