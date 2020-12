De Robbie Rensenbrink à Rika Zaraï: 20 décès marquants de 2020

De nombreuses personnalités nous ont quittés cette année. Dernier au revoir à ces chanteurs, acteurs, sportifs, politiciens, alors que 2020 se referme.

1. Robbie Rensenbrink

Le 25 janvier, l’ancienne icône du Sporting d’Anderlecht décède à l’âge de 72 ans des suites d’une AMP (atrophie musculaire progressive).

Meilleur buteur du championnat (à égalité avec l’Autrichien de Saint-Trond Alfred Riedl) en 1973, et Soulier d’Or en 1976, Robbie Rensenbrink restera sans doute pour toujours le plus talentueux joueur ayant foulé les pelouses du championnat de Belgique pendant une décennie (de 1969 à 1980). Il a joué au FC Bruges de 1969 à 1971, avant de porter le maillot d’Anderlecht de 1971 à 1980. Chez les Mauves, il a été champion de Belgique en 1972 et 1974, a remporté quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a surtrout soulevé les deux premiers trophées européens du Sporting, et d’un club belge: la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978, ainsi que la Supercoupe d’Europe ces deux mêmes années.

Il avait reçu un vibrant hommage au parc Astrid, quelques jours après son décès.

2. Michou

Le 26 janvier, Michel Catty, plus connu sous le nom de «Michou», décède à l’âge de 88 ans. Célèbre directeur du cabaret transformiste parisien de Montmartre qui porte son nom, il avait servi d’inspiration au classique du cinéma «La cage aux folles».

3. Kobe Bryant

26 janvier: onde de choc en NBA et plus largement dans le monde du sport. Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers, décède à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère. Sa fille Gianna (13 ans) perd aussi la vie dans le crash.

Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant était retraité des parquets depuis 2016 après vingt saisons à tutoyer les cimes du basket mondial.

4. Kirk Douglas

Kirk Douglas, icône de l’âge d’or hollywoodien qui incarnait l’image du héros américain, est mort le 5 février à l’âge de 103 ans.«C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma […] mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa», annonça son fils Michael Douglas.

Il avait reçu un oscar d’honneur en 1996.

5. Manu Dibango

23 mars: alors que la pandémie de coronavirus se répand dans le monde, on apprend le décès de Manu Dibango. Le célèbre saxophoniste n’a pas survécu au Covid-19. Légende de l’afro-jazz, il avait 86 ans.

6. Uderzo

- Photo News

Le 24 mars, les fans d’Astérix sont en deuil: Albert Uderzo, le dessinateur des aventures dy petit héros Gaulois, s’éteint à l’âge de 92 ans.

7. Christophe

Christophe, dandy décalé de la chanson française, est décédé le 16 avril à l’âge de 74 ans des suites d’une maladie pulmonaire après 3 semaines d’hospitalisation.

8. Michel Piccoli

Monument du cinéma français, l’acteur Michel Piccoli, célèbre pour ses rôles dans «Le mépris», «Les choses de la vie» ou plus récemment «Habemus papam», est décédé le 12 mai à l’âge de 94 ans.

9. Guy Bedos

L’humoriste et comédien Guy Bedos est décédé le 28 mai à l’âge de 85 ans. «Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis», a annoncé son fils Nicolas sur les réseaux sociaux.

10. Ennio Morricone

Le compositeur italien Ennio Morricone, réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé le 6 juillet à l’âge de 91 ans. Lauréat d’un Oscar en 2016 pour sa collaboration au film «Les Huit Salopards» de Quentin Tarantino, il est décédé dans une clinique de la capitale italienne où il était hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture du fémur.

11. Antoinette Spaak

- BELGA

Antoinette Spaak est décédée le 28 août à l’âge de 92 ans. Même si elle n’a jamais été ministre, cette grande figure du combat francophone et de celui des femmes a marqué de son empreinte la vie politique belge.

12. Annie Cordy

Le 4 septembre, la Belgique perd une de ses plus sympathiques figures avec le décès d’Annie Cory à l’âge de 92 ans. La chanteuse et comédienne, interprète de succès populaires comme «Tata Yoyo» et «La bonne du curé», s’est éteinte près de Cannes, dans le sud de la France.

13. Bertrand-Kamal

9 septembre : alors que Koh-Lanta cartonne dans les audiences, les fans de l’émission sont sous le choc d’apprendre le décès de Bertrand-Kamal, sympathique candidat de la saison alors diffusée par TF1. Le jeune Dijonais a été emporté par un cancer à l’âge de 30 ans.

14. Roger Carel

C’est une voix qui a marqué plusieurs générations. Et pour cause, Roger Carel a été doubleur de nombreux personnages populaires (Astérix, Mickey, Winnie l’ourson ou encore Kermit la grenouille). Le 18 septembre, il s’est éteint à l’âge de 93 ans.

🗣 Réécoutez Roger Carel incarner les voix d'Astérix, de C3PO et de Kermit la grenouille



⚫ Le comédien est décédé à l'âge de 93 ans



▶ #JT13h pic.twitter.com/O4R4JvfwcP — Info France 2 (@infofrance2) September 18, 2020

15. Juliette Greco

Libre et passionnée, Juliette Gréco était l’incarnation de la bohème de Saint-Germain-des-Prés. Elle est décédée le 23 septembre, à 93 ans. Icône de la chanson française, elle était aussi célèbre aussi pour son interprétation de Belphégor à la télévision. Elle avait été victime d’un AVC en 2016, année où elle avait également perdu sa fille unique Laurence-Marie.

16. Sean Connery

Sean Connery s’est éteint le 31 octobre à l’âge de 90 ans. L’acteur écossais Sean Connery, premier et inoubliable interprète de l’agent 007 dans la saga des films James Bond, a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

17. Diego Maradona

25 novrembre, peu avant 18h: la planète foot est secouée par l’annonce du décès du «Dieu» du ballon rond. Celui qui par ses frasques et son talent a fasciné tant de supporters à travers le monde a succombé à un arrêt cardiaque à 60 ans.

18. Valéry Giscard d’Estaing

- Reporters / DPA

2 décembre: l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing s’éteint à l’âge de 94 ans. Le troisième président de la Ve République Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), qui modernisa dans les années 70 la vie politique avant de voir son mandat fracassé par la crise économique, est mort du Covid-19, entouré des siens

19. Claude Brasseur

Le 22 décembre, on apprend le décès de Claude Brasseur, à l’âge de 84 ans. Le comédien français a marqué des générations avec des films à succès comme «Un éléphant ça trompe énormément», «La Boum», «Camping». Au total, en plus de 60 ans de carrière, il aura tourné dans plus de 110 films.

20. Rika Zaraï

Rika Zaraï est décédée à 82 ans le 23 décembre. La chanteuse franco-israélienne était surtout connue pour plusieurs tubes dans les années 70, comme «Sans chemise, sans pantalon».

