Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 24 décembre.

5 articles recommandés par la rédaction Le nombre de patients hospitalisés repasse sous la barre des 2.500 Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit ce jeudi matin à 2.473, dont 511 en soins intensifs, selon les résultats provisoires présentés jeudi par l’Institut de santé publique Sciensano. + À LIRE ICI Voici comment nos héros du quotidien liégeois vont passer Noël en milieu hospitalier: un menu spécial de fête pour certains Dans les hôpitaux de la province de Liège, on a mis les petits plats dans les grands pour soutenir le personnel qui œuvre à Noël en cette période de coronavirus. En leur proposant des menus de fête. + À LIRE ICI La police impuissante face à la fuite des participants d’une lockdown party à Anderlecht La police a été appelée pour tapage nocturne dans un immeuble d’Anderlecht, vendredi dernier. Lors de leur contrôle, deux inspectrices tombent sur une trentaine de personnes faisant une lockdown party, au sous-sol. Impuissantes, elles n’ont pas su retenir les participants de prendre la fuite. + À LIRE ICI Près de 148.000 dossiers contre des contrevenants aux règles corona depuis mars Depuis la première mise en place de mesures en mars destinées à enrayer la propagation du coronavirus, 147.969 dossiers ont été ouverts à l’encontre de personnes qui enfreignaient ces règles, selon des chiffres des parquets du pays compilés par la VRT ce jeudi. + À LIRE ICI Les embouteillages structurels ont diminué de plus de 60% cette année Les mesures pour endiguer la pandémie ont entraîné une réduction des embouteillages structurels de plus de 60% par rapport à 2019, selon le rapport de la société de gestion du trafic Be-Mobile. + À LIRE ICI

EN BELGIQUE

Horeca: le gouvernement complète la prime de fin d’année en période de chômage temporaire

Le gouvernement fédéral contribue à la prime de fin d’année dans le secteur de l’Horeca pour la période de chômage temporaire pour force majeure corona, indique ce jeudi la fédération Horeca flamande. Le montant de 80 à 100 millions d’euros ne devra pas être déboursé par les employeurs.

Intoxiqué après un barbecue dans un garage non ventilé à Anderlecht, la police a verbalisé pour infractions aux mesures Covid

Un barbecue s’est mal passé, à Anderlecht. Il faut dire qu’il était organisé dans un garage.

Des colis «Made in BW» dans les hôpitaux

Le conseil provincial des jeunes a distribué ce mercredi des colis de produits locaux dans plusieurs hôpitaux du Brabant wallon.

Ambiguïté des règles sur les contacts avec des enfants: Vandenbroucke s’excuse

Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) s’est excusé jeudi après-midi sur la chaîne publique Eén pour l’ambiguïté de la règle selon laquelle les enfants de moins de douze ans comptent parmi les contacts rapprochés. «Je comprends que les gens soient dévastés s’ils n’avaient pas compris cela», a-t-il déclaré.

Mesures de sécurité renforcées pour protéger les vaccins

Les transports de vaccins, la quarantaine d’hôpitaux qui servent de plaque tournante stratégique et les centres de vaccination font l’objet de mesures de sécurité renforcées, a indiqué jeudi un porte-parole du Centre de crise.

DANS LE MONDE

Emmanuel Macron n’a plus de symptôme et n’est plus à l’isolement

Une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron «ne présente plus à ce jour de symptôme» et «l’isolement du président de la République peut donc s’arrêter au terme de sept jours», a annoncé la présidence ce jeudi.

L’Autriche ouvre ses stations de ski, en dépit du 3e confinement

Deux jours avant que l’Autriche n’entame son troisième confinement pour lutter contre la pandémie, le pays a autorisé ce jeudi l’ouverture de ses plus de 400 stations de ski.

La pandémie a légèrement ralenti dans le monde cette semaine

La pandémie de Covid-19 a très légèrement ralenti de manière globale ces sept derniers jours, accélérant en Afrique, en Amérique latine et en Europe, mais décélérant en Amérique du nord et en Asie: voici les évolutions marquantes de la semaine écoulée, issues d’une base de données de l’AFP.

La nouvelle souche du virus touche aussi l’Allemagne

La nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni a pour la première fois été repérée en Allemagne, chez une femme arrivée par avion de Londres, ont annoncé les autorités sanitaires allemandes jeudi.

Le variant détecté au Royaume-Uni est bien «50% à 74%» plus contagieux

Le nouveau variant du coronavirus détecté au Royaume-Uni est bien «50% à 74%» plus contagieux, selon une étude mise en ligne jeudi, qui s’inquiète des conséquences possibles pour le nombre de décès et d’hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.

DANS LE SPORT

Judo: la Fédération francophone reporte les championnats jeunes en mai 2021

Un beau cadeau de Noël pour les jeunes judokas wallons et bruxellois: des championnats provinciaux et régionaux auront “normalement” bien lieu en 2021.

Ostende – Malines, prévu samedi, est reporté

La rencontre entre Ostende et Kangoeroes Malines, prévue ce samedi en championnat de Belgique, a été reportée sur base du protocole Covid-19, a annoncé l’Euromillions League de basket ce jeudi.

La NBA déjà contrainte de reporter un match dès le 2e jour de sa saison

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le Covid-19 perturbe la nouvelle saison NBA: le match Houston-Oklahoma City, prévu ce mercredi dans le cadre de la 2e journée, a dû être reporté après des cas positifs au sein de Rockets décimés.

