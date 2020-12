Sam Van Rossom a réussi six points, six rebonds et cinq passes face à Khimki Moscou. BELGA

Valence et Sam Van Rossom ont remporté la victoire 88-82 contre le club russe Khimki Moscou, ce mercredi soir, lors de la seizième journée de l’Euroligue de basket.

Le Belgian Lion a réussi six points, six rebonds et cinq passes en 26 minutes.

En s’imposant, Valence se hisse à la cinquième place du classement, avec dix victoires et six défaites. Khimki reste dix-huitième et dernier.

Les huit premiers (sur 18 équipes participantes) se qualifieront pour la phase par élimination directe.