Navarro, Boucq, Leo, Mathieu, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 24 décembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, Cyril Hanouna, une culturiste, du gros son et une reine. Bonnes et lectures.

1 Le président

Les Arènes - Le résumé de l’éditeur

Convoqué par son patron, Vincent Bolloré, un jeune et brillant communicant fraîchement émoulu de Sciences Po, Julien, s’attend à se voir confier une mission prestigieuse – à l’Élysée ou à Bercy.

En fait, Bolloré l’envoie s’occuper de l’image de Cyril Hanouna. Entre jets de chocolat, courses de mini-scooters électriques, crises de nerfs et déluges de SMS, Julien bascule dans un univers cruel et violent, qui tourne tout entier autour d’un animateur à la fois délirant et attachant.

Jusqu’au jour où un Emmanuel Macron en chute vertigineuse dans les sondages s’invite sur le plateau de «Touche pas à mon poste». Presque malgré lui, l’animateur humilie le président devant des millions de téléspectateurs. Les réseaux sociaux s’enflamment…

Une campagne inédite commence.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AVERTISSEMENT

Après Trump, Hanouna? Le présentateur de TPMP n’a, a priori, pas d’ambitions présidentielles. Mais il est le seul à posséder l’aura médiatique et populaire pour s’inscrire, en France, dans les pas du bientôt ex-président américain.

On est dans de la fiction, bien sûr, mais diablement intelligent, ce récit nous avertit sur le rôle joué, aujourd’hui, par des populistes d’un nouveau genre, venus confondre divertissement et politique parce qu’ils savent, mieux que nos élites, murmurer à l’oreille du peuple, le vrai. Indispensable.

+ À LIRE AUSSI | Les fanzouzes veulent l’Élysée

Les Arènes Moreau-Chevrolet/Navarro, 152 p., 22€.

2 New York Cannibals

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée, Azami, est devenue policière et culturiste.

Lors d’une intervention, elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle. Incapable d’enfanter à cause des traitements qu’elle a infligés à son corps, elle décide d’adopter l’enfant. Pour le protéger, elle va remonter la piste d’un trafic de bébés, et découvrir qu’il semble lié à un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs ennemis.

Étrangement, les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi semblent être à l’origine de ces atrocités. Comme si l’univers, les codes et la violence du goulag avaient pris pour nouveau territoire les rues de New York.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUITE

Six ans après, le duo franco-américain Boucq-Charyn offre une suite à Little Tulip, dans laquelle la petite Azami est devenue une… culturiste new-yorkaise et mère adoptive.

Noir de noir. Et bon comme un petit noir bien serré.

Le Lombard Boucq/Charyn, 152 p., 24.50€.

3 Le Pass’temps

Jungle - Le résumé de l’éditeur

En cherchant un miroir dans le grenier, Léo et Marie ouvrent un passage dans l’espace et le temps. Les voilà en 1514 auprès de Claude de Bretagne, la veille de son mariage alors que le Côte de Bretagne, futur joyau de la couronne, vient d’être dérobé.

Mettront-ils la main sur la pierre à temps? Trouveront-ils le chemin du retour?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÉÉDITION

Un vieux miroir propulse deux enfants en quête de déguisements en… 1541, à Blois, à la veille d’un mariage Royal.

Une belle réédition. Pour une histoire destinée à un jeune public, sur des rails, mais des rails charmants.

Jungle Carbone/Delrieu, 56 p., 12€.

4 Les métalleux (T.1)

Kennes - Le résumé de l’éditeur

On en croise tous les jours, parfois sans le savoir, en rue ou dans les transports en commun. On les reconnaît le plus souvent à leurs cheveux longs et à leurs blousons de cuir bardés d’écussons à la gloire de leurs groupes favoris. Ils aiment le gros son, la musique brute de décoffrage, qu’ils écoutent à s’en faire saigner les oreilles et sur laquelle ils dansent en festival à s’en déboîter l’épaule ou le cou.

Mais peut-être en êtes-vous un vous-même? On veut parler de ces amateurs de rock dur, les métalleux, qui débarquent en BD et qui nous invitent à pogoter avec eux dans la joie, la bière et la bonne humeur!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HARD (ROCK)

Passions et métiers sont prisés par auteurs et éditeurs parfois en mal d’inspiration.

Ici, Chloé et Rich n’en manquent pourtant pas pour se jouer avec brio des clichés, des guitares acérées et de ceux qui font rugir le rock dur. 32 pages pour un premier tome, c’est quand même peu.

Kennes Chloé O’/RICH, 32 p., 10,95€

5 Labyrinthus (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

2057. La Terre est en prise à un phénomène sans précédent: de mystérieuses cendres provenant d’étranges typhons recouvrent les paysages et villes d’une couche uniforme. Et partout dans le monde, les cas de maladies respiratoires mortelles se multiplient exponentiellement.

Très vite, les autorités scientifiques et politiques sont unanimes: la «Cendre» est en réalité une arme de destruction massive envoyée pour décimer l’humanité! Pour comprendre les origines de ce fléau et tenter de l’enrayer, une équipe est envoyée vers Phobos, satellite de Mars, qui abriterait le centre névralgique de la pandémie.

En parallèle de la mission américaine, un autre vaisseau «concurrent» a été envoyé par les chinois. Les deux équipes découvrent que Phobos est en réalité un satellite artificiel conçu par une civilisation extraterrestre extrêmement avancée.

La super-intelligence artificielle qui dirige le satellite réside dans son cœur, mais pour y accéder, il faudra traverser toute une série de salles piégées. Phobos s’adapte et se réorganise en fonction des personnalités des personnes qui y pénètrent. Et tous ses pièges sont mortels…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DANTESQUE

Une cendre toxique recouvre la Terre, qui envoie donc une équipe enquêter sur Phobos, le satellite de Mars, d’où viendrait la menace.

Une saga SF assez dantesque, qui pèche toutefois au dessin, rarement à la hauteur.

Glénat «La machine», Bec/Neaud, 64 p., 14.95€.

6 Alix Senator (T.11)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Cela fait des années qu’Alix n’a plus mis les pieds à Khorsabad: bien trop longtemps. Alix, comme par le passé, est fait prisonnier.

C’est un seigneur local, Barzapharnès, qui commandite l’enlèvement du sénateur afin de provoquer une nouvelle guerre avec Rome et de retrouver le trésor mythique de la cité, dont – le pense-t-il – Alix connaît la cachette.

Entre les souvenirs et le devoir d’empêcher un nouveau conflit, Alix va connaître de nouvelles aventures dans la cité assyrienne.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HOMMAGE

On sent peut-être moins de soin apporté au dessin qu’au début de la reprise.

Mais les intrigues restent remarquables, à l’instar de ce joli hommage au tout premier album de la série de Jacques Martin, Alix l’intrépide.

Casterman «L’Esclave de Khorsabad», Démarez/Mangin, 48 p., 13.95€.

7 Tracnar et Faribol

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Il était une fois un roi dépressif. Il était une fois un roi dépressif qui s’était laissé séduire par une sorcière avide de pouvoir.

Il était une fois deux petits malfrats, Tracnar et Faribol, voleurs de bas étage, roublards et peu scrupuleux, qui étaient loin d’imaginer que leurs chemins allaient croiser celui de la princesse Félicity, la fille unique du roi.

Il était une fois une princesse dont l’âme était prisonnière de Perfidy, la sorcière

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ANIMALIER

Deux brigands doivent aider une princesse à déjouer les plans démoniaques d’une belle-mère ambitieuse.

Le conte animalier est à la mode, et celui-ci ne dépareille pas la qualité ambiante. Un récit vif et coloré.

Bamboo Peloux, 56 p., 14.90€.

8 Harmony (T.6)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis qu’Harmony a été ensevelie sous les décombres. Comment s’est produite l’explosion?

Quelques jours plus tôt, Eden et Payne avaient été kidnappés. Craignant à leur tour pour leur sécurité, Harmony, Mahopmaa et la louve Tala viennent s’installer chez Walter. Mais alors qu’Harmony cherche à rentrer en contact avec ses deux amis, Payne, dans sa cellule, propulse son esprit dans une souris pour espionner le sort que ses ravisseurs réservent à Eden.

Aidée de Chester, le fils de Walter, son nouvel ami, Harmony parviendra-t-elle à les délivrer?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FÉROCE

Les aventures de ces mutants franco-belges continuent avec fracas.

Mathieu Reynès fait passer tout goût de déjà-vu et de kitsch par une efficacité féroce, tant dans le scénario que dans le trait, démoniaque.

Dupuis «Metamorphosis», Mathieu Reynès, 56 p., 12,50€

9 Retour sur Aldébaran (T.3)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Kim, Manon et le reste de l’équipe font connaissance avec les habitants de la mystérieuse planète sur laquelle ils ont atterri.

Le groupe de scientifiques n’est pas au bout de leurs surprises lorsqu’ils découvrent un mur électromagnétique à la technologie surpassant les connaissances des Tsalterians eux-mêmes!

Ils se mettent alors en quête de l’«étranger» qui pourrait bien être la clé de tous les mystères et bouleverser toutes les théories scientifiques établies. Mais le temps presse et le mur qui protégeait le village des attaques des monstres commence à s’éroder…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONCLUSION

La grande franchise de Leo est en roue libre, et Kim sort sans encombre de ce dernier volume du 5e cycle.

Les amoureux le resteront. Les autres ont déjà décroché, et la suite se passera aussi sans eux. Fort bien.

Dargaud Leo, 64 p., 13€.

10 Julius Corentin Acquefacques (T.7)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Le prisonnier des rêves est confronté cette fois à une singularité onirique aussi rare que dangereuse: l’hyperrêve, produit de la collision de deux surrêves… et somme de réflexions désopilantes sur la notion d’infini.

Bien que contingenté à son espace livresque, Julius Corentin Acquefacques s’en évade à loisir par le rêve. Mais celui en cours, plus puissant qu’à l’accoutumée, est entré en collision avec celui tout aussi fort de son voisin Hilarion créant un hyperrêve, sorte de mise en abyme onirique à la puissance infinie…

Seul le professeur Ouffe peut encore les aider à s’extraire de ce rêve cul-de-sac sans fin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDÉCHIFFRABLE

L’inénarrable M-A Mathieu explore le monde des rêves et de leur science. Et explose les codes.

De la mise en abyme à la miniaturisation de son art, l’auteur en met plein la vue. Mais, à trop en dire, il nous perd.

Delcourt Marc-Antoine Mathieu, 48 p. (et + ), 17,95€

11 Les Reines de Sang – Njinga (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Au XVIIe siècle, dans ce qui allait devenir l’Angola, une puissante reine d’Afrique centrale, Njinga, ne recule devant aucun moyen pour préserver son territoire des Portugais.

À la tête d’une armée de guerriers dont les célèbres Amazones, la reine Njinga mène un combat sans merci contre les envahisseurs blancs. Elle décide même de rejoindre la secte terrifiante des cannibales Bangalas afin de contrer un ennemi mieux armé.

Elle sait, en fine stratège, jouer de diplomatie pour conserver l’indépendance de son pays face aux colonisateurs trafiquants d’esclaves.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SANGLANT

Nouvel opus dans la collection Reines de sang, avec ce biopic de Njinga du Ndongo et du Matamba, ex-reine guerrière d’Angola.

Une destinée empreinte de violence, mais aussi de diplomatie.