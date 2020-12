Anderlecht: Percy Tau à Brighton en janvier?

Prêté depuis le mois d’août, le Sud-Africain pourrait quitter Anderlecht en janvier pour retourner à Brighton. Cela ne dépend que d’un permis de travail.

Percy Tau avait rejoint Brighton en 2018, en provenance des Mamelodi Sundowns. Mais, faute de permis de travail, il n’a pas encore pu jouer avec le club de Premier League et a été successivement prêté à l’Union Saint-Gilloise (D1B), au FC Bruges et, depuis cette saison, à Anderlecht.

Avec le Brexit, le gouvernement britannique compte assouplir les règles pour les transferts de joueurs extracommunautaires, qui doivent absolument obtenir un permis de travail pour jouer au Royaume-Uni.

Graham Potter, l’entraîneur de Brighton, a confirmé à Sky Sports qu’ils essayaient de le rappatrier. «On regarde si c’est possible, effectivement. Mais il y a quelques détails à régler. Tau peut amener quelque chose d’un peu différent de ce que l’on a, et il veut passer un cap dans sa carrière. On veut l’aider à réaliser ce souhait.»