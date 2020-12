L1: Jason Denayer et Lyon dominent Nantes, et terminent l’année en tête devant Lille et le PSG

Bonne nouvelle pour Jason Denayer et ses coéquipiers lyonnais qui terminent l’année en tête de la Ligue 1 grâce à leur victoire sur le FC Nantes, ce mercredi.

L’Olympique de Lyon a remporté ce mercredi son match de la 17e journée de la L1, aux dépens de contre Nantes. Jason Denayer & Co ont battu 3-0 les équipiers de Renaud Emond (sur le banc tout le match). Ce succès permet aux Lyonnais de terminer l’année en tête (à la différece de buts) devant Lille, qui a gagné 2-3 à Montpellier. Les deux clubs comptent 36 points. Le PSG, facile vainqueur 4-0 de Strasbourg, est 3e avec 35 points.

Lyon a battu Nantes grâce à Toko Ekambi (4e), Kadewere (37e) et Paqueta (44e) qui avaient fait la différence dès avant la pause. Denayer a joué tout le match.

Monaco a partagé les points contre Saint-Étienne (2-2). Diop (7e) a marqué pour Monaco, mais les visiteurs ont renversé la vapeur via Debuchy (21e) et Bouanga (29e sur penalty). A Monaco, le jeune Belge Eliot Matazo a été exclu à la 35e minute. L’ASM a néanmoins réussi à égaliser grâce à Volland (48e). Monaco est 6e au classement (27 points, autant que Lens, Montpellier, et Angers).