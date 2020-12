Le retour du Royaume-Uni des routiers reste «compliqué»

La situation de «près d’un millier de conducteurs français» bloqués au Royaume-Uni «reste compliquée» malgré la réouverture de la frontière mercredi matin aux camionneurs présentant un test antigénique négatif au coronavirus, ont déploré les organisations de transporteurs routiers.

«Cela ne se passe pas bien», a résumé une porte-parole de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) à l’AFP.

«Bloqués au bord de la route ou rassemblés sur des parkings, (ils) vivent dans des conditions extrêmement dégradées depuis plus de 48 heures, sans eau, sans nourriture, sans commodités les plus basiques et surtout sans informations de la part des autorités», dénoncent dans un communiqué commun la FNTR, l’OTRE, l’Union TLF, l’Unostra et la Chambre syndicale du déménagement.

«La grogne et l’inquiétude montent, la situation se tend. Au regard du temps qu’il faudra pour désengorger les flux, il apparait assez évident à ce stade que beaucoup d’entre eux ne seront pas rentrés pour Noël», s’inquiètent les organisations patronales.

L’approvisionnement du Royaume-Uni est menacé car «la plupart des entreprises françaises refusent d’(y) envoyer leurs camions», compte tenu de «cette situation inacceptable», préviennent-elles.

«A plus long terme ([…] cette situation soulève la question de la libre circulation des marchandises entre le Royaume-Uni et la France, et plus largement en Europe», relèvent-elles, demandant «aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre» pour améliorer la situation.

Les gouvernements britannique et français ont trouvé un accord mardi soir, permettant aux chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni à la suite de la fermeture de la frontière de quitter le pays, moyennant un test de dépistage du Covid-19 rapide au départ.

Il faudra «quelques jours» pour leur permettre de passer la Manche, selon le gouvernement britannique.