L’UCI attribue officiellement la licence WorldTour à Intermarché-Wanty Gobert

«Nous sommes prêts»

L’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a officiellement été intégrée au World Tour, après dix saisons à l’échelon Continental Professionnel. L’Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mercredi la liste des équipes qui ont obtenu la licence. Le manager général Jean-François Bourlart a réagi: «Les dernières semaines furent agitées mais nous sommes très heureux de la confirmation de cette accession au World Tour.»

«Nous avons renforcé largement notre structure, pour répondre aux critères de l’UCI grâce aux bons conseils de Gavin Chilcott et Jim Ochowicz et l’expertise d’une partie du staff et des coureurs de CCC Team. Les critères financiers, sportifs ou organisationnels étaient largement validés, et nous avons pu défendre notre projet devant la Commission des Licences qui a validé notre dossier d’enregistrement», a-t-il ajouté.

Want You Cycling avait repris la structure Continuum Sports en septembre dernier, afin de succéder à l’équipe polonaise CCC (ex-BMC) gérée par Gavin Chilcott et Jim Ochowicz.

L’équipe Wanty avait vu le jouer en 2001 quand Jean-François Bourlart avait repris le club du VC Ath. Elle a gravi pas à pas les échelons du cyclisme pour évoluer dès 2008 en division Continentale UCI (D3 mondiale) puis passer en division Continentale Professionnelle UCI (D2 mondiale) depuis 2011.

«Je suis heureux et fier pour nos fidèles partenaires qui ont toujours soutenu et accompagné notre projet, comme Wanty, Gobert Matériaux, Cube, Circus, Tormans, et tous les membres de notre club affaire le Want You Club. Je suis encore plus heureux qu’Intermarché rejoigne ce projet construit depuis de longues années. Nous sommes prêts pour franchir cette étape essentielle pour le développement de notre structure, tant sportivement que commercialement», a encore déclaré Jean-François Bourlart.