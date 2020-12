Un site web référence pour les cyclistes les 1.000 côtes de l’encyclopédie belge Cotacol

Lancé il y a quelques jours, le site web www.cotacol.be référence pour les cyclistes 1.000 côtes issues de l’illustre encyclopédie belge Cotacol, indique mercredi l’ASBL namuroise Sport and Tourism Promotion (STP), à l’initiative du projet.

L’encyclopédie Cotacol est considérée comme la bible du cyclisme en Belgique. Elle a été créée au début des années 90’ par deux passionnés, Pierre Gobert et Jean-Pierre Legros, aidés par une large équipe de bénévoles. Pour chaque côte belge référencée, de nombreuses données ont été relevées: distance, pourcentage hectomètre par hectomètre, dénivelé, pourcentage maximum, revêtement.…Cela a permis l’établissement d’une cote en points, qui mesure la difficulté de chaque ascension.

En retranscrivant toutes ces données sur le web, STP a souhaité moderniser l’outil et lui donner une portée plus ludique. En fonction des côtes gravies, les cyclistes membres de la communauté se voient attribuer des points, classement et badges à l’appui, l’export des données étant réalisé via l’application Strava.

Des challenges vont aussi être régulièrement proposés, comme le «Christmas Climbing Challenge», qui consiste à accumuler le plus de points entre le 24 et le 31 décembre. A l’avenir, d’autres fonctionnalités vont voir le jour, indique encore STP.