400 personnes à nouveau en référé pour faire lever les mesures anti-Covid

Plus de 400 personnes ont intenté mercredi une nouvelle action en référé visant à faire lever les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les demandeurs estiment que les mesures violent leurs droits et n’ont de surcroît aucune effet sur la propagation du virus.

«Nous sommes d’accord avec le fait qu’il faille des mesures, mais celles-ci doivent être plus ciblées et les inconvénients ne doivent pas être plus grands que les avantages», résume l’avocat des demandeurs, Michaël Verstraeten.

Selon ceux-ci, les «dommages collatéraux» du confinement s’élèveraient au niveau mondial à 130 millions de morts alors que la pandémie en elle-même a fait officiellement quelque deux millions de victimes.

«Le lockdown était aussi une mesure prise dans la panique, sans fondement scientifique», a plaidé l’avocat. «La grande part des décès survient au sein d’un pour cent de la population, il faut dès lors protéger les personnes vulnérables et non mettre à l’arrêt l’ensemble de la société».

Pour l’avocat, «la recherche scientifique a entretemps montré qu’il n’y avait pas de lien entre les mesures prises et l’évolution de l’épidémie.»

Une première action en référé des mêmes demandeurs a déjà été rejetée tant en première instance qu’en appel mais les demandeurs soulignent qu’en appel, la cour a précisé que certaines mesures n’avaient pas de base légale suffisante. Une vision des choses contestée par les avocats de l’EÉat belge, qui rappellent que les mesures se basent sur la loi sur la sécurité civile.

«Les mesures ont d’ailleurs eu un effet puisqu’elles ont fait en sorte que le nombre de contaminations baisse», a également fait valoir les représentants de l’EÉat belge.

Le tribunal se prononcera le 13 janvier.