Covid à Mouscron: ça repart «très nettement à la hausse»

La troisième vague arrive

- «Il semble tout à fait clair que nous sommes à l’entame de la 3e vague de la crise sanitaire qui nous occupe depuis près d’un an.

Le monde médical et le monde scientifique s’accordent pour dire que la période des fêtes de fin d’année sera particulièrement critique.

Alors que la courbe symbolisant les contaminations est sur le point de repartir à la hausse, la moindre défaillance peut avoir des effets considérables et nous amener à une situation épidémiologique catastrophique et à une saturation du milieu médical. C’est pourquoi, cette année, les fêtes auront une saveur particulière...», a encore indiqué la bourgmestre en demandant de ne pas relâcher les efforts ces jours-ci et de continuer les efforts en 2021 «parce que nous avons tous besoin de voir au plus vite les signes d’une victoire sur cette crise».