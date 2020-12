VIDÉO | Les 10 plus beaux buts de l’année en foot amateur

De la Nationale 1 à la P4, voici les dix plus beaux buts d’un premier tour footballistique marqué par la pandémie de coronavirus.

Chaque semaine, L’Avenir vous propose de revivre en vidéo et en exclusivité les meilleurs moments d’une sélection de matches de football régional.

De la D1 amateurs aux divisions provinciales, nous avons sélectionné les dix plus beaux buts tombés entre le 31 août et le 12 octobre.

10 Sébastien Sacré (Loyers, P1 namuroise)

Le 27 septembre, Sébastien Sacré offre la première victoire de la saison à Loyers. À la 78e, dans une rencontre face à Fernelmont, il offre le succès aux siens d’une magnifique bicyclette.

+ LIRE | VIDÉO | Loyers – Fernelmont : Sacré débloque le match d’un magnifique retourné

9 Sébastien Leva (Assenois, P2B luxembourgeoise)

En P2 luxembourgeoise, lors du succès 3-1 d’Assenois sur Grandvoir, Sébastien Leva s’illustre… trois fois. Dont ce splendide but des 25 mètres à un quart d’heure du terme.

+ LIRE | VIDÉO | Assenois – Grandvoir : Leva clôture son festival sur coup franc

8 Tom Wallens (La Roche, P1 luxembourgeoise)

Le 14 septembre, lors du partage 2-2 entre Saint-Mard et La Roche, Tom Wallens plante un but incroyable: un lob des 30 mètres.

+ LIRE | VIDÉO | Saint-Mard – La Roche : Lob de 30m de Tom Wallens, mais Monhonval par deux fois sur péno arrache le nul

7 Laurice Simon (Marloie, D3)

Le 7 septembre, premier gros test réussi pour Marloie, face à un candidat au podium en D3. Les Famennois battent Dison et recevront La Louvière au troisième tour. Laurice Simon inscrit un beau goal en réalisant un solo entre 4 adversaires.

+ LIRE | VIDÉO | Marloie – Dison : Laurice Simon s’offre un superbe solo, Marloie en démonstration

6 Mathias Henry (Thisnes, P4A liégeoise)

Dans un match complètement fou, Thisnes arrache le nul après avoir été mené 0-4. Dans cette rencontre, Mathias Henry marque le but de l’espoir d’une magnifique balle brossée sur coup franc.

+ LIRE | VIDÉO | Thisnes – Lensois : Menés 0-4, les Thisnois accrochent le nul

5 Tanguy Jonckers (Arquet, P2 namuroise)

Il y a des jours où tout vous réussit. Ce fut le cas pour Tanguy Jonckers le 30 août dernier. Arquet s’est imposé sur un score de forfait face à Walhain grâce notamment à un quadruplé de son numéro 9. Le buteur maison a, en effet, terminé son festival par un très beau but en ciseau.

+ LIRE | Un joli ciseau en guise de quadruplé pour Tanguy Jonckers

4 Fabio Demeur (Lasne, P1 brabançonne)

Pour la première rencontre de son histoire en P1, l’ES Braine attaque directement par un derby en accueillant Lasne-Ohain. Cette première a failli se terminer sur un partage mais c’était sans compter sur le missile de Fabio Demeur à cinq minutes du terme.

+ LIRE | VIDÉO | Braine – Lasne-Ohain : Le missile de Demeur en pleine lucarne à la 85e

3 Kevin Maistriaux (Genappe, P1 brabançonne)

Dans une rencontre face à Grez-Doiceau, Kevin Maistriaux s’illustre de la plus belle des manières en inscrivant une frappe magistrale en seconde période. Un but qui lance Genappe vers le chemin du succès.

+ LIRE | VIDÉO | Grez – Genappe : les frappes à distance de Maistriaux et Queimadelas mettent tout le monde d’accord

2 Vincent Hea (Rixensart, P3B brabançonne)

Le 12 octobre, Hea inscrit une magnifique volée lors d’une rencontre primordiale. Battu pour la première fois de la saison, l’Excelsior Stéphanois laisse Rixensart B virer seul en tête du classement.

+ LIRE | VIDÉO | Stéphanois – Rixensart B : La fusée de Hea envoie Rixensart en tête

1 Guillaume Robinet (Florenville, P1 luxembourgeoise)

À la 40e minute du match entre Saint-Mard et Florenville, Cornerotte manque sa volée et, involontairement, renvoie le ballon vers Robinet qui, des 25 mètres, reprend magistralement en un temps. Le ballon file dans le plafond. Si la passe décisive est plus que chanceuse, le but de Robinet est incroyable.

+ LIRE | VIDÉO | Saint-Mard – Florenville : la reprise super puissante de Robinet sous la latte