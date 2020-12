Des tests PCR «à domicile» commercialisés en Europe

Le groupe français d’analyses Eurofins Scientific a annoncé mercredi le lancement en Europe de kits permettant d’effectuer chez soi un prélèvement en vue d’un test PCR de détection de la Covid-19.

«Pour rendre les prélèvements plus facile pour les non-professionnels de santé, et notamment pour tester les enfants, Eurofins a validé une méthode de prélèvement basée sur le gargarisme d’une solution stérile», détaille l’entreprise dans un communiqué. Elle collecte ensuite l’échantillon et promet des résultats d’analyse dans les 24 heures.

Le kit est commercialisé aux EÉats-Unis depuis le 19 octobre, et il est désormais en vente via internet pour l’Allemagne et l’Espagne.

L’entreprise précise cependant va demander les «autorisations règlementaires» «pour commercialiser des tests similaires» dans d’autres pays, dont la Belgique.