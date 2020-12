Judo: la Fédération francophone reporte les championnats jeunes en mai 2021

Bonne nouvelle pour les jeunes judokas wallons et bruxellois: des championnats provinciaux et régionaux auront “normalement” bien lieu en 2021.

Quelques jours seulement après avoir confirmé que les championnats provinciaux et régionaux U15, U18 et U21 ne pourraient pas avoir lieu en janvier et février, comme c’est le cas traditionnellement, la Fédération francophone de judo (FFBJ) annonce vouloir les organiser en mai.

“Pour peu que les mesures sanitaires le permettent, les championnats provinciaux seront organisés durant le week-end du 15 et 16 mai tandis que les championnats régionaux se tiendront le week-end du 29 et 30 mai”, précise Allison Hollevoet, la présidente de la FFBJ.

Neuf mois après avoir vu tous les tournois être supprimés en raison du coronavirus, les cadets, espoirs et juniors du judo francophone peuvent donc à nouveau rêver de compétition officielle. Un beau cadeau de Noël.