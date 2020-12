Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mercredi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 23 décembre 2020.

EN BELGIQUE

Anderlecht aménage un chauffoir et rouvre l’hôtel Maria pour les sans-abri

Anderlecht renforce son dispositif hivernal pour les sans-abri et les personnes précaires. L’hôtel Maria sera rouvert. Un restaurant de quartier communal a de plus été aménagé pour servir de «c hauffoir» pour cet hiver.

+ À LIRE ICI

Fêtes de fin d’année en extérieur: voici les mesures à respecter

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, le Centre de crise a rappelé les règles à respecter lors de fêtes de fin d’année afin d’éviter un rebond de l’épidémie de coronavirus.

+ À LIRE ICI

Près de 3 milliards d’euros de droit passerelle demandés entre mars et novembre

Pas loin de 2 millions de demandes de droits passerelles ont été traitées de mars à novembre.

+ À LIRE ICI

Pays de Herve: effectifs de la police doublés à Noël, et plus encore au Nouvel An

Couvre-feu, feux d’artifice et rassemblements interdits… Les contrôles seront nombreux, assure la zone de police Pays de Herve.

+ À LIRE ICI

Soins de bien-être et de détente au Centre Hospitalier de Mouscron le personnel outré en interne

Des soins de bien-être et de détente considérés comme non essentiels, impliquant la fermeture des instituts, sont prodigués en interne…

+ À LIRE ICI

La pandémie, un frein au recrutement en 2021

Les trois quarts des entreprises belges ne pourront plus engager de nouveaux travailleurs en 2021.

+ À LIRE ICI

Saint-Gérard: le coronavirus a vidé l’abbaye de Brogne

L’ASBL gestionnaire de l’abbaye cherche une vision d’avenir à ce vaisseau historique.

+ À LIRE ICI

Situation épidémique assez stable dans les écoles depuis le retour des congés d’automne

Du 14 au 20 décembre, 782 cas de Covid-19 ont été signalés aux équipes de promotion de la santé à l’école (PSE), indique l’Office national de l’enfance (ONE) mercredi dans un communiqué. Parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, 510 cas ont été détectés.

+ À LIRE ICI

400 personnes à nouveau en référé pour faire lever les mesures anti-Covid

Plus de 400 personnes ont intenté mercredi une nouvelle action en référé visant à faire lever les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

+ À LIRE ICI

Les données de vaccination qui seront enregistrées précisées

Les données d’identité de la personne à laquelle le vaccin a été administré, les données d’identité de la personne qui a administré le vaccin et les données relatives au vaccin administré, au moment et lieu de la vaccination, au schéma de vaccination et aux effets indésirables de la vaccination seront les données enregistrées dans la base de données «vaccination» qui sera prochainement mise en place par le fédéral et les entités fédérées, a annoncé mercredi le Conseil des ministres.

+ À LIRE ICI

DANS LE MONDE

500 familles italiennes réclament 100 millions d’euros à l’État

Environ 500 familles de victimes de la pandémie vont déposer une plainte au civil et réclamer cent millions d’euros à l’État italien soupçonné de graves omissions dans la gestion de la crise, rapportent ce mercredi les médias.

+ À LIRE ICI

Une nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni, mais aucune preuve que les enfants soient plus touchés

«Soyons clairs, nous n’avons actuellement aucune preuve que les enfants soient plus touchés, que ce soit infectés ou malades, par la nouvelle souche dite UK», a indiqué ce mercredi Yves Van Laethem en faisant référence à la nouvelle souche du Covid-19 découverte au Royaume-Uni.

+ À LIRE ICI

+ Importante réouverture du port de Douvres dans la nuit

Un chauffeur belge coincé en Angleterre: «J’ai 4 000 camions devant moi…»

Coincé du côté de Douvres depuis dimanche, un chauffeur routier de Farciennes raconte la galère qu’il vit là-bas en attendant un test Covid.

+ À LIRE ICI

Des tests PCR «à domicile» commercialisés en Europe

Le groupe français d’analyses Eurofins Scientific a annoncé mercredi le lancement en Europe de kits permettant d’effectuer chez soi un prélèvement en vue d’un test PCR de détection de la Covid-19.

+ À LIRE ICI

Nouveau record de décès en Allemagne

En 24 heures, 962 décès dus au coronavirus ont été enregistrés en Allemagne, selon les données du Robert Koch institute (RKI).

+ À LIRE ICI

Nouvelle hausse des contaminations aux Pays-Bas

Le nombre de contaminations rapportées aux Pays-Bas est à nouveau à la hausse, l’institut royal pour la santé publique et l’environnement (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-RIVM) a annoncé 10.447 tests positifs entre mardi matin et mercredi matin. La veille, il y en avait eu 9.853.

+ À LIRE ICI

USA: sérieuse réaction allergique chez un New-yorkais

Un travailleur du secteur de la santé à New York a subi une «réaction allergique significative» après avoir été vacciné contre le Covid-19, ont indiqué les autorités sanitaires de la ville mercredi.

+ À LIRE ICI

Afrique du Sud: une variante du coronavirus plus «transmissible»

La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de la deuxième vague dans le pays, avancent les chercheurs qui l’ont identifiée.

+ À LIRE ICI

Le masques bloquent 99,9% des grosses gouttelettes à risque, selon une étude

Les masques faciaux réduisent jusqu’à 99,9% le risque de propager de grosses gouttelettes liées au Covid lorsque l’on parle ou tousse, selon une nouvelle expérience en laboratoire réalisée avec des mannequins et des humains, ont déclaré des chercheurs mercredi.

+ À LIRE ICI

DANS LE SPORT

Formule E: les deux premières courses de la saison 2021 reportées

Les deux premiers ePrix de la saison 2021 de Formule électrique, prévus les 16 et 17 janvier à Santiago du Chili, sont «reportés», ont annoncé ce mardi les organisateurs du championnat.

+ À LIRE ICI

Les championnats francophones et flamands d’athlétisme en salle annulés

Les championnats francophones d’athlétisme en salle n’auront pas lieu en raison des mesures contre le coronavirus. Les championnats flamands connaissent un sort identique.

+ À LIRE ICI