2020 - 2021 DANS L’OEIL DE… Quentin Mahauden: «oui, le report des JO de Tokyo a augmenté mes chances»

Évoquer 2020 avec un sportif n’est pas chose aisée. Pour le karateka rebecquois Quentin Mahauden, cette année a pourtant accru ses chances de prendre part aux JO de Tokyo.

Lui-même n’en fait pas ombrage: clairement, le report forcé par la pandémie des Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021 a augmenté les chances de Quentin Mahauden de décrocher son ticket qualificatif. Non pas que ça aurait été impossible en 2020. Mais le karateka de Rebecq, qui concourt dans la catégorie des -75 kg, a «gagné» douze mois d’expérience et d’entraînement. À 19 ans, ça compte. Du coup, le sympathique gaillard – tête bien vissée sur les épaules et qui a débuté très jeune dans le karaté pour suivre les traces de son père Olivier, ex-champion de Belgique – ne manque donc pas d’ambition et d’envie pour l’année à venir.

Quentin, 2020 devait être une année riche, avec ces JO en point d’orgue. C’est tout le contraire qui s’est passé. Comment l’avez-vous vécu?

Avec les qualifications en plus de toutes les compétitions habituelles prévues, c’est vrai que le rythme s’annonçait soutenu. Et il l’a été durant les premiers mois avec deux tournois en janvier, deux en février et encore un en mars. Mais il y a eu ce premier confinement. Au début, je me suis dit que ça n’était plus mal, histoire de faire un break. Mais les annulations sont tombées les unes après les autres. Au fil du temps, j’ai eu de plus en plus l’impression de m’entraîner dans le vent. Comme tous les autres sportifs dans ce cas, je pense…

Finalement, il y a l’Open Adidas de Paris, fin octobre, où vous terminez troisième. La preuve que ces entraînements «sans objectif» a porté leurs fruits?

Oui, je pense. Après, c’est dommage car je perds en demi-finale de justesse. J’aurais pu faire mieux ce jour-là. Mais clairement, ce résultat m’a fait du bien car je me relançais dans l’inconnue après des mois sans combat.

Si physiquement ça s’est bien passé, qu’en a-t-il été de la gestion mentale? On sait que c’est une part importante de la réussite au haut niveau…

Quentin Mahauden a le regard braqué sur 2021. BELGA Au début, ça allait. Mais le doute s’installe inévitablement à force de ne pas combattre. Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien sans faille de mon entraîneur, de mon préparateur physique, de la fédération et évidemment de ma famille. Dont mon père, Olivier, avec qui je m’entraîne. Toutes ces personnes m’ont aidé à rester concentré sur mes objectifs.

Justement, vous avez un objectif majeur pour 2021: décrocher votre ticket pour Tokyo. Un objectif vraiment plus réaliste cette année-ci que la précédente?

Je pense, oui. En mars, j’aurai 20 ans. C’est un an d’entraînements et de progression en plus, un an de maturité supplémentaire aussi. Alors oui, pour moi, les JO en 2021 c’est mieux qu’en 2020 et j’en ai fait un gros objectif. Mais on verra, rien n’est acquis.

D’autant qu’avec dix participants seulement, les places seront chères…

Oui. Les quatre premiers du ranking mondial sont qualifiés d’office ainsi qu’un Japonais. Il reste donc cinq places à distribuer. Deux le seront sur invitation, mais on ne connaît pas les modalités d’attribution donc je ne mise pas là-dessus. Du coup, les trois places restantes se joueront lors d’un tournoi qualificatif à Paris, en mai prochain. Je vais tout donner pour y atteindre ce fameux top 3.

En karaté, tout se joue sur un ou deux détails. Si les planètes sont alignées le jour du tournoi qualificatif, j’ai mes chances. J’y crois!

Vous êtes 24e mondial actuellement et donc plutôt outsider, non?

Oui, sans doute. Mais mes adversaires me connaissent et savent qu’ils doivent se méfier de moi. Par exemple: le sixième au ranking, qui sera le premier mieux classé à ce tournoi, est un Américain que j’ai battu deux fois lors de nos deux dernières confrontations. C’est la preuve que tout est possible. Et c’est d’autant plus vrai qu’en karaté plus que dans d’autres sports sans doute, tout se joue sur un ou deux détails, sur la forme du jour, un aspect tactique bien appliqué, l’envie de gagner et la gestion du stress sur le moment.

Ce dernier paramètre, vous le maîtrisez?

En général, oui. Une fois sur le tatami, j’arrive à me mettre dans ma bulle et faire abstraction de l’environnement autour de moi, de l’enjeu, etc. Si les planètes sont alignées ce jour-là, j’ai mes chances. J’y crois en tout cas.

Les Jeux olympiques, ça fait évidemment rêver tous les sportifs du monde. Pour vous, qu’est-ce que ça représente?

J’avais fait les Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 (NDLR: il y a décroché l’or) et j’ai, à l’époque, eu un petit aperçu de ce que ça peut-être. L’ambiance, avec ces athlètes du monde entier réunis, c’est génial. Incomparable. Puis on se prend au jeu d’aller encourager les compatriotes dans des sports que l’on connaît moins, on crée des liens dans le Team Belgium. C’est quelque chose de très fort et j’imagine que ça doit être encore plus énorme aux JO. Puis, je regardais ça à la télé quand j’étais tout petit. Donc oui, y être serait un truc de dingue… D’autant que, malheureusement, le karaté ne figurera pas au programme des JO 2024 à Paris. 2028 c’est encore très, très loin. Alors, Tokyo 2021, c’est le moment d’y être, vraiment!