Guéguerre entre District Z et Fort Boyard: vers une action en justice?

Rififi entre ALP et Arthur: la première, qui produit Fort Boyard, envisage d’attaquer en justice le second, producteur de District Z.

Des personnalités qui participent à des épreuves et rencontrent une galerie de personnages hors du commun qui les mettent au défi pour au final obtenir des gains à reverser à une œuvre caritative. Le principe de District Z fait inévitablement penser à Fort Boyard.

Arthur, sentant probablement les critiques arriver, avait toutefois formellement démenti s’être inspiré de l’émission de France 2. «Ça n’a strictement rien à voir avec Fort Boyard, mais je me souhaite le même succès», disait-il le 10 décembre sur le plateau de Quotidien (TMC), à la veille de la première. «Ça n’a strictement rien à voir, aussi bien dans l’histoire que dans les épreuves. Fort Boyard, c’est un lieu clos et nous, le plus petit des décors fait 15 mètres de haut.»

Après les deux premiers épisodes, diffusés en prime time le vendredi sur TF1, les discussions ne se calment pas. Au contraire. Le média américain Deadline affirme que Banijay, maison mère d’Adventure Line Productions (ALP), qui produit Fort Boyard, envisage d’attaquer en justice Satisfaction, la société d’Arthur. Cette dernière aurait reçu une lettre de mise en demeure pour dénoncer une «violation de format». «Si un accord n’est pas trouvé entre les deux sociétés, ALP est prête à prendre des mesures en vue d’une action en justice formelle», apprend-on.

Autre pierre d’achoppement: le fait que le réalisateur, les monteurs ou encore le chef décorateur de District Z travaillent aussi pour Fort Boyard.

Mauvaise passe donc pour Arthur, alors que les audiences du dernier épisode de son émission ont plongé à 3,6 millions de téléspectateurs (-1,8 million par rapport au vendredi précédent).